Efemérides de octubre 2026: de Halloween al Día del Gato y más fechas importantes
Conoce las efemérides de octubre 2026, desde Halloween y el Día del Gato hasta el Día del Café y otras fechas importantes y curiosas del mes.
Octubre 2026 llega con una gran variedad de fechas importantes, curiosas y conmemorativas que vale la pena tener en el radar. A lo largo del mes se celebran días relacionados con la cultura, la salud, la alimentación, los animales y hasta algunas fechas que se han vuelto muy populares en los últimos años.
Entre las efemérides de octubre 2026 destacan el Día Internacional del Café, el Día Mundial de los Animales, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día del Médico en México y el Día del Gato. Además, el mes cierra con una de sus celebraciones más esperadas: Halloween, el 31 de octubre.
¿Qué se celebra en octubre 2026?
Día Internacional del Vegetarismo- 1 de octubre
Día Internacional de la Hepatitis C- 1 de octubre
Día Internacional de la Música- 1 de octubre
Día Internacional del Café- 1 de octubre
Día Internacional de las personas de edad- 1 de octubre
Día Mundial de la urticaria crónica- 1 de octubre
Matanza de Tlatelolco- 2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia- 2 de octubre
Día Mundial de los animales de granja- 2 de octubre
Día Mundial de la sonrisa- 2 de octubre
Día de Chicas Pesadas- 3 de octubre
Día Interamericano del agua- 3 de octubre
Día Internacional del mosquetero- 3 de octubre
Día Mundial de los Animales- 4 de octubre
Día Mundial de las y los docentes- 5 de octubre
Día Mundial de James Bond- 5 de octubre
Día Mundial de la Meningitis- 5 de octubre
Día nacional de los pueblos mágicos- 5 de octubre
Día Mundial del hábitat- 5 de octubre
Día Mundial de la Arquitectura- 5 de octubre
Día Internacional de los inquilinos- 5 de octubre
Día Mundial de la Parálisis Cerebral- 6 de octubre
Se lanza Instagram en el 2010- 6 de octubre
Día Internacional de la geordiversidad- 6 de octubre
Día Mundial de los calvos- 7 de octubre
Día Mundial del algodón- 7 de octubre
Día Internacional de la Dislexia- 8 de octubre
Día del Pulpo- 8 de octubre
Día Mundial de la visión- 8 de octubre
Día Internacional de la podología- 8 de octubre
Día Mundial del correo- 9 de octubre
Día Mundial del huevo- 9 de octubre
Día Mundial de los jardines botánicos- 9 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental- 10 de octubre
Día Mundial de las aves migratorias- 10 de octubre
Día Mundial contra la pena de muerte- 10 de octubre
Día Mundial de las personas sin hogar- 10 de octubre
Día Mundial de los cuidados paliativos y hospicios- 10 de octubre
Día Internacional de la niña- 11 de octubre
Día Mundial de la carretera- 11 de octubre
Día de los tíos- 11 de octubre
Día de la solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica- 11 de octubre
Día Internacional del dulce de leche- 11 de octubre
Día para salir del armario- 11 de octubre
Día de la raza- 12 de octubre
Día Mundial de la Artritis Reumatoide- 12 de octubre
Día Mundial de la Trombosis- 13 de octubre
Día Internacional para la reducción de los desastres- 13 de octubre
Día sin Sujetador/No Bra Day- 13 de octubre
Día Internacional del lenguaje claro- 13 de octubre
Día Mundial de la Costurera- 14 de octubre
Día Mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes- 14 de octubre
Día Mundial del improvisador- 14 de octubre
Día Internacional de los residuos electrónicos- 14 de octubre
Día Mundial de la espirometría- 14 de octubre
Día Mundial del lavado de manos- 15 de octubre
Se crea la píldora anticonceptiva en 1955- 15 de octubre
Día Internacional de las mujeres rurales- 15 de octubre
Día de la resolución de conflictos- 15 de octubre
Día Mundial de la concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal- 15 de octubre
Día Internacional del jefe- 16 de octubre
Día Mundial del pan- 16 de octubre
Día Mundial de la alimentación- 16 de octubre
Día Mundial de la anestesia- 16 de octubre
Día Mundial de la columna vertebral- 16 de octubre
Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)- 16 de octubre
Día Internacional de la concientización sobre los Trastornos del desarrollo del lenguaje. 16 de octubre
Día Mundial contra el dolor- 17 de octubre
Día Mundial contra la erradicación de la pobreza- 17 de octubre
Día Iternacional del Patrimonio Cultural Inmaterial- 17 de octubre
Día Mundial de la reparación- 17 de octubre
Día Internacional del perezoso- 17 de octubre
Día Mundial de la Menopausia- 18 de octubre
Día Mundial de la Protección de la Naturaleza- 18 de octubre
Día de la lucha contra el Cáncer de Mama- 19 de octubre
Día Internacional de las catedrales- 19 de octubre
Día Internacional del Chef- 20 de octubre
Día Mundial de la Estadística- 20 de octubre
Día Mundial de la Osteoporosis- 20 de octubre
Día Internacional del controlador aéreo- 20 de octubre
Día de Volver al Futuro- 21 de octubre
Día Mundial del Ahorro de Energía- 21 de octubre
Día Mundial de la Ingeniera Clínica- 21 de octubre
Día Internacional de los pronombres- 21 de octubre
Día Internacional de la reconstrucción mamaria- 21 de octubre
Día Mundial de la dignidad- 21 de octubre
Día Mundial de la ética- 21 de octubre
Día Internacional de la Tartamudez- 22 de octubre
Día Internacional de la oscilación- 22 de octubre
Día del Médico en México- 23 de octubre
Día Mundial de la Acción para la supervivencia infantil- 23 de octubre
Día Mundial del mol- 23 de octubre
Día Internacional del champagne- 23 de octubre
Día Internacional del leopardo de las nieves- 23 de octubre
Día de las Naciones Unidas- 24 de octubre
Día Internacional contra el Cambio Climático- 24 de octubre
Día Mundial contra la Polio- 24 de octubre
Día Internacional de las bibliotecas- 24 de octubre
Día Mundial del karate- 25 de octubre
Día Mundial de la Ópera- 25 de octubre
Día Internacional del Artista- 25 de octubre
Día Mundial de la pasta- 25 de octubre
Día Mundial de las personas de talla baja- 25 de octubre
Día Internacional de la piel de mariposa- 25 de octubre
Día Mundial de la espina bífida y la hidrocefalia- 25 de octubre
Día Mundial de la Suegra- 26 de octubre
Día de la conciencia para la comunidad intersexual- 26 de octubre
Día del Corrector de textos- 27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio audiovisual- 27 de octubre
Día Mundial de la terapia ocupacional- 27 de octubre
Día Mundial de la animación- 28 de octubre
Día Mundial del judo- 28 de octubre
Día Mundial de la Psoriasis- 29 de octubre
Día Mundial del Ictus- 29 de octubre
Día del gato- 29 de octubre
Día Internacional de los cuidados y el apoyo- 29 de octubre
Día Mundial de la codificación- 29 de octubre
Día Mundial del Fisicoculturismo- 30 de octubre
Día Mundial del lémur- 30 de octubre
Halloween- 31 de octubre
Día Mundial del Ahorro- 31 de octubre
Día Mundial de las ciudades- 31 de octubre
Día Internacional del arroz- 31 de octubre
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
Víctor García cumple años- 1 de octubre
Gwen Stefani cumple años- 3 de octubre
Ernesto Laguardia cumple años- 5 de octubre
Bruno Bichir cumple años- 6 de octubre
Ángela Aguilar cumple años- 8 de octubre
Bruno Mars cumple años- 8 de octubre
Guillermo del Toro cumple años- 9 de octubre
Ciro Gómez Leyva cumple años- 10 de octubre
Julio César Chávez cumple años- 12 de octubre
Hugh Jackman cumple años- 12 de octubre
Sylvia Pasquel cumple años- 13 de octubre
Jimin de BTS cumple años- 13 de octubre
Sherlyn cumple años- 14 de octubre
Manuel Flaco Ibáñez cumple años- 17 de octubre
Eminem cumple años- 17 de octubre
Zac Efron cumple años- 18 de octubre
Verónica Castro cumple años- 19 de octubre
César Bono cumple años- 19 de octubre
Snoop Dogg cumple años- 20 de octubre
Kim Kardashian cumple años- 21 de octubre
Christopher Uckermann cumple años- 21 de octubre
Kate del Castillo cumple años- 23 de octubre
Ryan Reynolds cumple años- 23 de octubre
Dominika Paleta cumple años- 23 de octubre
Katy Perry cumple años- 25 de octubre
Kelly Osbourne cumple años- 27 de octubre
Julia Roberts cumple años- 28 de octubre
Joaquin Phoenix cumple años- 28 de octubre
Ximena Sariñana cumple años- 29 de octubre
Espinoza Paz cumple años- 29 de octubre
Aniversarios luctuosos
Muere Mario Almada- 4 de octubre
Muere Steve Jobs- 5 de octubre
Muere Mario Molina- 7 de octubre
Muere Edgar Allan Poe - 7 de octubre
Muere Jessica Jurado- 9 de octubre
Muere Édith Piaf- 11 de octubre
Muere Diane Keaton- 11 de octubre
Muere Liam Payne- 16 de octubre
Muere Eleazar del Valle, ‘El Kompayaso’- 17 de octubre
Muere Manuel Guerrero, locutor- 18 de octubre
Muere Thomas Alba Edison- 18 de octubre
Muere Lázaro Cárdenas- 19 de octubre
Muere Óscar de la Renta- 20 de octubre
Muere Viridiana Alatriste- 25 de octubre
Muere Alicia Bonet- 26 de octubre
Muere Matthew Perry- 28 de octubre
Muere Fernando Almada- 30 de octubre
Muere River Phoenix- 31 de octubre