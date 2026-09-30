Efemérides de octubre 2026: de Halloween al Día del Gato y más fechas importantes

Octubre 2026 llega con una gran variedad de fechas importantes, curiosas y conmemorativas que vale la pena tener en el radar. A lo largo del mes se celebran días relacionados con la cultura, la salud, la alimentación, los animales y hasta algunas fechas que se han vuelto muy populares en los últimos años.

Entre las efemérides de octubre 2026 destacan el Día Internacional del Café, el Día Mundial de los Animales, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día del Médico en México y el Día del Gato. Además, el mes cierra con una de sus celebraciones más esperadas: Halloween, el 31 de octubre.

¿Qué se celebra en octubre 2026?

Día Internacional del Vegetarismo- 1 de octubre

Día Internacional de la Hepatitis C- 1 de octubre

Día Internacional de la Música- 1 de octubre

Día Internacional del Café- 1 de octubre

Inteligencia Artificial.

Día Internacional de las personas de edad- 1 de octubre

Día Mundial de la urticaria crónica- 1 de octubre

Matanza de Tlatelolco- 2 de octubre

Día Internacional de la No Violencia- 2 de octubre

Día Mundial de los animales de granja- 2 de octubre

Día Mundial de la sonrisa- 2 de octubre

Día de Chicas Pesadas- 3 de octubre

chicas pesadas

Día Interamericano del agua- 3 de octubre

Día Internacional del mosquetero- 3 de octubre

Día Mundial de los Animales- 4 de octubre

Día Mundial de las y los docentes- 5 de octubre

Día Mundial de James Bond- 5 de octubre

Día Mundial de la Meningitis- 5 de octubre

Día nacional de los pueblos mágicos- 5 de octubre

Día Mundial del hábitat- 5 de octubre

Día Mundial de la Arquitectura- 5 de octubre

Día Internacional de los inquilinos- 5 de octubre

Día Mundial de la Parálisis Cerebral- 6 de octubre

Se lanza Instagram en el 2010- 6 de octubre

instagram logo

Día Internacional de la geordiversidad- 6 de octubre

Día Mundial de los calvos- 7 de octubre

Día Mundial del algodón- 7 de octubre

Día Internacional de la Dislexia- 8 de octubre

Día del Pulpo- 8 de octubre

Día Mundial de la visión- 8 de octubre

Día Internacional de la podología- 8 de octubre

Día Mundial del correo- 9 de octubre

Día Mundial del huevo- 9 de octubre

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Día Mundial de los jardines botánicos- 9 de octubre

Día Mundial de la Salud Mental- 10 de octubre

Día Mundial de las aves migratorias- 10 de octubre

Día Mundial contra la pena de muerte- 10 de octubre

Día Mundial de las personas sin hogar- 10 de octubre

Día Mundial de los cuidados paliativos y hospicios- 10 de octubre

Día Internacional de la niña- 11 de octubre

Día Mundial de la carretera- 11 de octubre

Día de los tíos- 11 de octubre

Día de la solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica- 11 de octubre

Día Internacional del dulce de leche- 11 de octubre

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Día para salir del armario- 11 de octubre

Día de la raza- 12 de octubre

Día Mundial de la Artritis Reumatoide- 12 de octubre

Día Mundial de la Trombosis- 13 de octubre

Día Internacional para la reducción de los desastres- 13 de octubre

Día sin Sujetador/No Bra Day- 13 de octubre

brasier

Día Internacional del lenguaje claro- 13 de octubre

Día Mundial de la Costurera- 14 de octubre

Día Mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes- 14 de octubre

Día Mundial del improvisador- 14 de octubre

Día Internacional de los residuos electrónicos- 14 de octubre

Día Mundial de la espirometría- 14 de octubre

Día Mundial del lavado de manos- 15 de octubre

Se crea la píldora anticonceptiva en 1955- 15 de octubre

Día Internacional de las mujeres rurales- 15 de octubre

Día de la resolución de conflictos- 15 de octubre

Día Mundial de la concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal- 15 de octubre

Día Internacional del jefe- 16 de octubre

Día Mundial del pan- 16 de octubre

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Día Mundial de la alimentación- 16 de octubre

Día Mundial de la anestesia- 16 de octubre

Día Mundial de la columna vertebral- 16 de octubre

Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)- 16 de octubre

Día Internacional de la concientización sobre los Trastornos del desarrollo del lenguaje. 16 de octubre

Día Mundial contra el dolor- 17 de octubre

Día Mundial contra la erradicación de la pobreza- 17 de octubre

Día Iternacional del Patrimonio Cultural Inmaterial- 17 de octubre

Día Mundial de la reparación- 17 de octubre

Día Internacional del perezoso- 17 de octubre

Día Mundial de la Menopausia- 18 de octubre

Día Mundial de la Protección de la Naturaleza- 18 de octubre

Día de la lucha contra el Cáncer de Mama- 19 de octubre

(Foto: Canva)

Día Internacional de las catedrales- 19 de octubre

Día Internacional del Chef- 20 de octubre

Día Mundial de la Estadística- 20 de octubre

Día Mundial de la Osteoporosis- 20 de octubre

Día Internacional del controlador aéreo- 20 de octubre

Día de Volver al Futuro- 21 de octubre

Volver al futuro

Día Mundial del Ahorro de Energía- 21 de octubre

Día Mundial de la Ingeniera Clínica- 21 de octubre

Día Internacional de los pronombres- 21 de octubre

Día Internacional de la reconstrucción mamaria- 21 de octubre

Día Mundial de la dignidad- 21 de octubre

Día Mundial de la ética- 21 de octubre

Día Internacional de la Tartamudez- 22 de octubre

Día Internacional de la oscilación- 22 de octubre

Día del Médico en México- 23 de octubre

Canva.

Día Mundial de la Acción para la supervivencia infantil- 23 de octubre

Día Mundial del mol- 23 de octubre

Día Internacional del champagne- 23 de octubre

Día Internacional del leopardo de las nieves- 23 de octubre

Día de las Naciones Unidas- 24 de octubre

Día Internacional contra el Cambio Climático- 24 de octubre

Día Mundial contra la Polio- 24 de octubre

Día Internacional de las bibliotecas- 24 de octubre

Día Mundial del karate- 25 de octubre

Día Mundial de la Ópera- 25 de octubre

Día Internacional del Artista- 25 de octubre

Día Mundial de la pasta- 25 de octubre

Chat GPT

Día Mundial de las personas de talla baja- 25 de octubre

Día Internacional de la piel de mariposa- 25 de octubre

Día Mundial de la espina bífida y la hidrocefalia- 25 de octubre

Día Mundial de la Suegra- 26 de octubre

Día de la conciencia para la comunidad intersexual- 26 de octubre

Día del Corrector de textos- 27 de octubre

Día Mundial del Patrimonio audiovisual- 27 de octubre

Día Mundial de la terapia ocupacional- 27 de octubre

Día Mundial de la animación- 28 de octubre

Día Mundial del judo- 28 de octubre

Día Mundial de la Psoriasis- 29 de octubre

Psoriasis

Día Mundial del Ictus- 29 de octubre

Día del gato- 29 de octubre

Día Internacional de los cuidados y el apoyo- 29 de octubre

Día Mundial de la codificación- 29 de octubre

Día Mundial del Fisicoculturismo- 30 de octubre

Día Mundial del lémur- 30 de octubre

Halloween- 31 de octubre

calabazas Halloween

Día Mundial del Ahorro- 31 de octubre

Día Mundial de las ciudades- 31 de octubre

Día Internacional del arroz- 31 de octubre

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Víctor García cumple años- 1 de octubre

Gwen Stefani cumple años- 3 de octubre

Ernesto Laguardia cumple años- 5 de octubre

Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Bruno Bichir cumple años- 6 de octubre

Ángela Aguilar cumple años- 8 de octubre

Bruno Mars cumple años- 8 de octubre

Guillermo del Toro cumple años- 9 de octubre

MediaPunch Inc

Ciro Gómez Leyva cumple años- 10 de octubre

Julio César Chávez cumple años- 12 de octubre

Hugh Jackman cumple años- 12 de octubre

Sylvia Pasquel cumple años- 13 de octubre

Jimin de BTS cumple años- 13 de octubre

Jimin de BTS

Sherlyn cumple años- 14 de octubre

Manuel Flaco Ibáñez cumple años- 17 de octubre

Eminem cumple años- 17 de octubre

Zac Efron cumple años- 18 de octubre

Verónica Castro cumple años- 19 de octubre

Fotografía Cortesía

César Bono cumple años- 19 de octubre

Snoop Dogg cumple años- 20 de octubre

Kim Kardashian cumple años- 21 de octubre

Christopher Uckermann cumple años- 21 de octubre

Kate del Castillo cumple años- 23 de octubre

Ryan Reynolds cumple años- 23 de octubre

Dominika Paleta cumple años- 23 de octubre

Katy Perry cumple años- 25 de octubre

Anthony Harvey/Shutterstock for IOMTV Malta

Kelly Osbourne cumple años- 27 de octubre

Julia Roberts cumple años- 28 de octubre

Joaquin Phoenix cumple años- 28 de octubre

Ximena Sariñana cumple años- 29 de octubre

Espinoza Paz cumple años- 29 de octubre

Aniversarios luctuosos

Muere Mario Almada- 4 de octubre

Muere Steve Jobs- 5 de octubre

steve jobs

Muere Mario Molina- 7 de octubre

Muere Edgar Allan Poe - 7 de octubre

Muere Jessica Jurado- 9 de octubre

Muere Édith Piaf- 11 de octubre

Muere Diane Keaton- 11 de octubre

Muere Liam Payne- 16 de octubre

Liam Payne Foto: IMDb

Muere Eleazar del Valle, ‘El Kompayaso’- 17 de octubre

Muere Manuel Guerrero, locutor- 18 de octubre

Muere Thomas Alba Edison- 18 de octubre

Muere Lázaro Cárdenas- 19 de octubre

Muere Óscar de la Renta- 20 de octubre

Muere Viridiana Alatriste- 25 de octubre

viridiana alatriste

Muere Alicia Bonet- 26 de octubre

Muere Matthew Perry- 28 de octubre

Muere Fernando Almada- 30 de octubre

Muere River Phoenix- 31 de octubre