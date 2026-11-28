Guadalajara.— Tras los señalamientos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a la que acusó de haberse convertido en un espacio de difusión de ideas de derecha durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, además de cuestionar que se cobre por el acceso, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, dijo respetar la opinión de la mandataria.

“La Feria del Libro es un espacio en donde caben todas las voces, absolutamente todas las voces, ¿no? Y donde además se vale disentir. Es más, si se dieron cuenta, yo reivindiqué el derecho a disentir, a escuchar todas las voces, a poder conversar. Entonces, respeto mucho, por supuesto, las declaraciones, la opinión de la presidenta, pero aquí está abierta la casa para que vean qué es. Es un espacio en donde cabemos todos. Podremos no estar de acuerdo, pero cabemos todos”.

Destacó que el gobernador del estado, Pablo Lemus, con quien sostuvo una reunión, le comunicó que, en su representación a la inauguración, acudiría el secretario general de Gobierno.

“Ayer lo vi, ustedes vieron que publicamos y me dijo que estaría enviando al secretario general de Gobierno. Y escucharon también ustedes lo que dijo el secretario general de Gobierno”.

Al ser cuestionada sobre si el mandatario estatal le explicó los motivos de su ausencia, respondió que no se los preguntó.

Cuestiones quijotescas en el encuentro librero de la capital de Jalisco. Elizabeth Velázquez

Asimismo, al referirse a la posibilidad de que la ausencia estuviera relacionada con evitar la politización del encuentro, señaló que la FIL debe mantenerse al margen de cuestiones político-electorales.

“Yo ayer hice un comentario y una declaración anteriormente: que dejemos a la feria fuera de cuestiones político-electorales. Este espacio está fuera. Por supuesto que hablemos de política aquí, claro, ese es el espacio también para hablar de política, pero para fines político-electorales, dejémosla fuera”.

La rectora señaló que la Feria del Libro cuenta con un estand del Gobierno federal, pero también ha recibido a otras fuerzas políticas, y sostuvo que la Universidad de Guadalajara está por encima de las cuestiones electorales.

“La Universidad de Guadalajara lo que quiere es trabajar, construir y está mucho más allá de cuestiones meramente electorales”.