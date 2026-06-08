Festival Paax GNP 2026: Edicson Ruiz estrenará 'Wolf Totem' en México

El contrabajista venezolano Edicson Ruiz (Caracas, 1985) estrenará en México la segunda versión del concierto Wolf Totem, del compositor chino Tan Dun, el próximo 1 de agosto en el Festival Paax GNP 2026, que se llevará a cabo del 23 de julio al 2 de agosto.

Tan Dun es un compositor chino que hizo la banda sonora de muchas películas en Hollywood, y en este concierto él evoca el culto del lobo”, detalla a Excélsior Edicson Ruiz, quien forma parte de la Orquesta Filarmónica de Berlín desde hace 24 años.

El concierto se llama Wolf Totem y está inspirado en la novela homónima de Jiang Rong acerca de la divinidad del lobo en Mongolia. Así que en esta obra el contrabajo asume la personificación del lobo y este señor nos da la oportunidad a los bajistas de experimentar, en primera persona, el registro de los instrumentos asiáticos antiguos, como el erhu (violín chino)”, destaca.

Reproducir Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta

Wolf Totem, dice Ruiz, “es una suerte de banda sonora en la que hay peleas y una escena de amor en el segundo movimiento, donde también se recuerda al lobo bebé extrañando a su madre. En el tercer movimiento hay una fiesta china con tambores y serpentinas, y el primero incluye la apertura de la noche en Mongolia, cuando el lobo sale de la oscuridad, mira a la luna y aúlla”.

Una versión más natural y elástica para el contrabajo

Edicson Ruiz nació en Caracas, Venezuela, en 1985, y a la edad de 11 años decidió dedicarse al estudio del contrabajo, lo cual fue posible gracias al conocido programa de educación musical El Sistema. Cortesía Elekin Arts

De eso versa este concierto, que Ruiz define como “un monumento asiático”, por lo cual decidió hacer una segunda versión, luego de que Tan Dun creara la obra para contrabajo en afinación solista con un tono por encima de lo normal.

Tan Dun puso la vara muy alta en su primera versión, la cual escribió en un tono más agudo, pero yo decidí subir una cuarta por encima de lo que el compositor pidió, para acercar esas notas más a mí y tocarlas con mayor facilidad, elasticidad y, sobre todo, que suene todo más natural como en el erhu”, describe.

El solista también explica que el compositor quería que el contrabajo experimentara la oportunidad de conectarse con la Ruta de la Seda y con la música ancestral china.

Edicson Ruiz, considerado uno de los más grandes exponentes del contrabajo solista, ha participado en numerosos conciertos solo, en grupos camarísticos o acompañado por orquestas de renombre en los cinco continentes. Cortesía Elekin

Así que para mí es una oportunidad de oro, porque me toca salir de mi formato académico y occidental para adentrarme en esta nueva dimensión del continente asiático y su música”, explica.

La segunda versión de Wolf Totem, que será estrenada en México durante el concierto de clausura del Festival Paax, contará con el acompañamiento de las orquestas Imposible y de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

Arturo Márquez y Gabriela Ortiz preparan obras para contrabajo

El contrabajista venezolano Edicson Ruiz estrenará en México la segunda versión del concierto Wolf Totem, del compositor chino Tan Dun. Cortesía Elekin Arts

Edicson Ruiz también reconoce que aún falta más repertorio para el contrabajo, por lo que revela que Arturo Márquez trabaja en un concierto para este instrumento, mientras que la compositora Gabriela Ortiz próximamente podría realizar también un concierto para contrabajo, a lo que se sumará el estreno, en enero de 2027, de Night Voices (Voces Nocturnas) del japonés Toshio Hosokawa, en Hiroshima, Japón.

Por mí parte, estoy tratando de comisionar y encargar obras que le den un empujón al contrabajo, porque después de la pandemia, los promotores culturales no se han querido arriesgar como en el pasado. Pero bueno, estamos creando excusas para escuchar el contrabajo de nuevo”, asegura.

Por último, el solista habla del Festival Paax: “Es un momento único porque en Venezuela no hay nada parecido a lo que México puede ofrecer en esta zona que nos recibe, por ejemplo, cenotes, grutas, pirámides, ni esa mitología.