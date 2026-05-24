¡Juan Gabriel tendrá expo en el Museo del Chopo! Este será el costo

Juan Gabriel llegará al Museo Universitario del Chopo con una exposición que no busca contar su vida como una biografía tradicional, sino revisar cómo su figura desafió prejuicios, modelos de masculinidad y formas de censura en la cultura popular mexicana.

La muestra lleva por título Un lugar de ambiente. Legado y disidencia y forma parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual.

La inauguración será el jueves 28 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. La exposición surge a casi una década de la muerte del llamado Divo de Juárez, ocurrida el 28 de agosto de 2016.

El proyecto se presenta como una revisión del lugar que Juan Gabriel ocupa en la memoria queer, la cultura de masas y las discusiones sobre identidad sexogenérica en México. De acuerdo con el Museo del Chopo, la muestra explora su figura en la intersección entre cultura pop y disidencia sexogenérica.

¿Cuándo inaugura la exposición de Juan Gabriel?

La exposición Un lugar de ambiente. Legado y disidencia inaugura el jueves 28 de mayo de 2026, a las 18:00 horas.

La muestra se presentará en el Museo Universitario del Chopo, recinto de la UNAM ubicado en Dr. Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta ahora, el museo aún no ha detallado públicamente todas las fechas de permanencia de la exposición, por lo que conviene revisar la cartelera oficial del Chopo antes de planear la visita.

¿Cuánto cuesta entrar a la exposición?

El costo de entrada al Museo Universitario del Chopo suele estar entre 40 y 50 pesos para acceso general, de acuerdo con reportes recientes sobre la exposición. También se contemplan descuentos para estudiantes, maestros, adultos mayores y otros públicos con credencial vigente.

Algunos medios han reportado que la inauguración podría tener acceso libre, pero para visitas posteriores lo recomendable es consultar directamente la página del museo, ya que el costo puede variar según actividad, exposición o política del recinto.

¿De qué trata Un lugar de ambiente. Legado y disidencia?

La exposición no está planteada como una cronología sobre la vida de Juan Gabriel. En lugar de seguir una ruta biográfica clásica, el recorrido busca analizar cómo su presencia escénica, sus canciones, su manera de vestir y su relación con el público abrieron lecturas sobre diversidad, deseo, familia y formas de resistencia cultural.

El Museo del Chopo describe la muestra como una exploración de Juan Gabriel más allá de la música, vinculada con la cultura pop, la disidencia sexogenérica y la memoria afectiva de varias generaciones.

El título también funciona como guiño a una frase asociada con la cultura popular y los espacios LGBT+: “un lugar de ambiente”, expresión que dialoga con la forma en que la figura de Juan Gabriel fue leída, apropiada y celebrada por públicos diversos.

Un lugar de ambiente, la exposición sobre Juan Gabriel Especial

¿Qué habrá en la exposición?

El proyecto curatorial está encabezado por Carlos Segoviano, junto con Abril Castro Prieto y el consejo del festival. La muestra reunirá obras, fotografías, documentos y piezas artísticas que dialogan con la figura de Juan Gabriel desde distintas generaciones y disciplinas.

Entre los artistas participantes se mencionan:

Fabián Chairez

Santiago Arau

Adolfo Patiño

Ana Segovia

Armando Cristeto

Bárbara Sánchez-Kane

Roberto Montenegro

Terry Holiday

La intención es mostrar cómo el legado del intérprete de Querida, Hasta que te conocí, Amor eterno y El Noa Noa sigue produciendo lecturas sobre identidad, censura, memoria y diversidad sexual.