Danza Visual presenta "Noyollo Opus 52": Un viaje sensorial que fusiona danza y opera

En un contexto global cada vez más acelerado y fragmentado, “Noyollo Opus 52” se presenta como un espacio de pausa, reflexión y reencuentro humano, invitando al público a reconectar con sus emociones más profundas a través de una experiencia inmersiva en 360 grados, que fusiona danza contemporánea, ópera y piano en vivo.

La propuesta artística reinterpreta de manera libre y contemporánea los Liebeslieder Walzer op. 52 de Johannes Brahms, transformando su esencia romántica en un viaje sensorial que indaga en la vulnerabilidad, el amor y la empatía.

Danza Visual presenta Noyollo Cortesía Danza Visual

Bajo la dirección coreográfica de Fernando Melo, reconocido por su paso al frente del Göteborgsoperans Danskompani, y con la codirección de Patricia Marín y Rogelio Marín, la obra despliega un escenario dinámico donde siete bailarines, cuatro cantantes y dos pianistas interactúan en tiempo real.

El público, ubicado en disposición 360 grados, se convierte en testigo privilegiado de la complicidad y la energía compartida entre los artistas, generando una conexión única que trasciende la barrera tradicional entre escenario y sala.

Danza Visual presenta Noyollo Opus 52 Cortesía Danza Visual

“Noyollo Opus 52” cuenta con un elenco de primer nivel: los bailarines Carina Herrera, Regina Morales, Nayelli Olvera, Jonathan Alaves, Diego Alcalá, Tlathui Maza y Nael de Anda; las voces de la mezzosoprano Paola Danae Gutiérrez, la soprano Wendy Oviedo, el tenor Rogelio Marín y el barítono Luis Felipe Losada; y los pianistas Karina Peña y Heriberto Cruz.

El diseño integral de vestuario, iluminación y escenografía está a cargo del artista mexicano Mauricio Ascencio, “cuya visión estética eleva la propuesta a un nivel visual y emocional inolvidable”.

Danza Visual presenta Noyollo Opus 52 Cortesía Danza Visual

“Noyollo Opus 52” se presentará hoy, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; y el cierre de temporada será el 14 de julio en el Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 horas.