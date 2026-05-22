Diablitos, calacas y molcajetes... El Mundial 2026 llega al arte popular mexicano

Diablitos futboleros, calacas con el uniforme tricolor, árboles de la vida con motivos mundialistas, una carcacha futbolera, un molcajete que recrea el Estadio Azteca y textiles dedicados a Maradona y Pelé son algunos ejemplos de las piezas que exhibe la exposición Copa de Arte Popular Banamex. Arte popular y futbol, que abrirá mañana al público en el Palacio de Iturbide, integrando piezas únicas del ingenio y la picardía del arte popular mexicano.

La muestra, que exhibe más de 145 piezas de artesanos de México, abrirá en el Palacio de Iturbide del sábado 23 de mayo al 13 de septiembre y es una selección realizada a partir de la convocatoria nacional lanzada por Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, en 2025, en la que participaron 967 artesanos y artesanas con 877 piezas, provenientes de 29 estados, en el marco del Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio.

“Estamos gratamente sorprendidos por el entusiasmo de los jóvenes y de propuestas individuales, en pareja y colectivas de piezas espectaculares y llenas de picardía”, explicó ayer Natalia Pollak, directora de patrimonio y fomento cultural Banamex, durante un recorrido previo por la muestra.

Y agregó: “Como saben, vamos a tener tres sedes de esta exposición: la muestra en el Palacio Iturbide, que abre mañana; una segunda exhibición en el Museo Regional de la Cerámica, en Tlaquepaque, Jalisco, del 31 de mayo al 4 de septiembre; y en el Museo del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, del 9 de junio al 9 de agosto, para llegar también a otros estados donde también serán sede de la Copa del Mundo.

En su oportunidad, Rocío Blázquez, subdirectora de Arte Popular Banamex, destacó el trabajo de los maestros artesanos.

La exposición Copa de Arte Popular Banamex. Arte popular y futbol recorrerá tres estados

“Nunca pensamos que esta conjunción entre arte popular y futbol fuera tan buena. La verdad es que los artesanos echaron a andar su creatividad y salieron resultados espectaculares”, expuso

Además, detalló que luego de un proceso de selección realizado por un jurado conformado por especialistas en arte popular mexicano, seleccionaron 38 piezas que tuvieron un premio o mención honorífica con una bolsa que ascendió a un millón 980 mil pesos, incluyendo dos galardones principales.

Se trata del Galardón Banamex, otorgado a Jesús Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde, de Chimalhuacán, Estado de México, por la pieza “Hilos de gloria, bordando nuestra pasión”, que consistió en un traje de charro para carnaval, elaborado con bordado de punta artesanal.

Y el Premio Joven Banamex, que fue para Bryan Hernández Hurtado, de Jerez, Zacatecas, por sus “Arracadas Jerezanas Gol de Plata”, realizadas en filigrana de plata, mediante técnicas tradicionales.

Obras maestras del arte popular

Otra de las piezas destacadas fue “Los de Garrincha”, de Diego Reyes León, pieza elaborada con barro negro modelado a mano, inciso y calado, bruñido y grafito, de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ganador del primer lugar en la categoría Barro sin esmaltes, que aluden al conocido futbolista Manuel Francisco dos Santos “Garrincha”.

“Le llamé 'Los de Garrincha' porque son unos tacos elaborados a mano y quienes amamos el futbol sabemos que Garrincha siempre estuvo atrás de los reflectores de Pelé y tenía una cualidad muy especial, que tenía un pie seis centímetros más pequeño que el otro, y como mis tacos son a mano, uno me salió más pequeño que el otro y por eso decidí ponerle así”, expresó el propio Diego Reyes.

También se destacó un balón con incrustación de concha de abulón, de Emmanuel Gerardo García; “Estadio Azteca Molcajete”, de Juan Mena Ochoa, hecho con piedra volcánica martillada y cincelada; los árboles de la vida “Los aztecas del futbol” y “Copa árbol de la vida”, de Israel Soteno Ambrosio.

Además de Rumbo a la final 2026, de Silvia Gallardo Osorio, pieza hecha de palma; “Carcacha futbolera, hecha de barro modelado a mano; Perdimos pero ganamos, del cartonero Isaías Alejandro Morales, así como un futbolito de madera titulado Legado de dioses, de Luis Jesús Vásquez Gabriel; y Retablo con figuras de la selección mexicana, de Guadalupe Velázquez Galván, entre muchas más.

bgpa