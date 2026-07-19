La contracultura toma Ex Teresa: Arte contestatario, memoria y resistencia en el Centro Histórico

Con propuestas que exploran las relaciones entre el cuerpo, el hogar y las prácticas artísticas contemporáneas Ex Teresa Arte Actual presenta la exposición Un arete en el ombligo… La contracultura está en casa.

Esta propuesta artística, que combina lo popular, lo comunitario y lo contestatario reúne instalación, performance, pintura, texties, escultura e intervenciones espaciales de artistas como Santísima Kitsch, Pepx Romero, Frank López y Farlopa, entre otros.

Ex Teresa Arte Actual recibe la muestra contracultural 'Un arete en el ombligo' Ex Teresa Arte Actual recibe la muestra contracultural 'Un arete en el ombligo'

La exposición, destaca Luis A. Orozco, director de Ex Teresa Arte Actual, forma parte de la vocación del recinto por abrir espacios a prácticas artísticas que históricamente han permanecido fuera de los circuitos tradicionales de legitimación cultural.

Orozco asegura que las obras comparten una dimensión política y social que trasciende lo meramente estético, al tiempo que dialogan con diversas historias de resistencia y memoria colectiva.

Entre las piezas expuestas está Performance es el nuevo muralismo, de Pepx Romero, un retablo monumental que retoma imágenes del acervo artístico documental de Ex Teresa Arte Actual.

Ex Teresa Arte Actual recibe la muestra contracultural 'Un arete en el ombligo' Ex Teresa Arte Actual recibe la muestra contracultural 'Un arete en el ombligo'

Por su parte, Santísima Kitsch realizó una intervención en la Capilla de las Ánimas de este recinto a la que intituló Altar dedicado a las Carmelitas Descalzas, una instalación que transforma el espacio con piñatas, flores e imágenes religiosas intervenidas.

Una de las piezas más inquietantes es la instalación Una costurera… de Frank López, ocupa la Capilla del Señor de Santa Teresa con una estructura construida a partir de textiles reutilizados que remite a los edificios que colapsaron durante los sismos de 1985. Esta pieza recupera la memoria de las costureras que murieron en los talleres clandestinos y evoca las movilizaciones que exigieron justicia y mejores condiciones laborales.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, en el Centro Histórico.