Richard Prince llega al Museo Jumex con su primera retrospectiva en América Latina

“Cuéntamelo todo”, la primera retrospectiva del artista visual estadounidense Richard Prince (1949) en América Latina, abrirá el próximo 26 de septiembre la temporada de otoño-invierno del Museo Jumex.

La exposición, curada por el propio Prince y por Kit Hammonds, curador en jefe del recinto, reúne más de 130 obras que recorren más de cuatro décadas de su trayectoria, desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Hammonds explica que la propuesta curatorial está articulada en torno a “un análisis profundo” de algunas de las series más representativas del pintor y fotógrafo, entre ellas “Cowboys” (Vaqueros), “Girlfriends” (Novias), “Jokes” (Chistes) y “Cartoons” (Dibujos animados).

Estas series se contextualizan dentro de la práctica artística de Prince mediante una selección de sus primeras reapropiaciones fotográficas de imágenes publicitarias y de moda; sus exploraciones pictóricas en las series “Nurses” (Enfermeras), “Koonings” y “High Times”; así como “Hoods” (Capós) y otras esculturas.

Raúl Silva

Dos nuevas exposiciones complementan la temporada

Además de “Cuéntamelo todo”, la programación incluirá la instalación inmersiva “Helen”, creada especialmente para el Museo Jumex por el artista contemporáneo español Álvaro Urbano (1983), así como “Gateway”, la primera exposición individual en México del artista peruano Raúl Silva (1991). Ambas serán inauguradas el 16 de octubre.

“Helen” explora las historias arquitectónicas y botánicas que se han superpuesto durante décadas en la Casa Cueva de Juan O’Gorman.

Entrelaza los legados de quienes habitaron este espacio, entre ellos O’Gorman, su esposa, la botánica Helen Fowler y, posteriormente, la arquitecta Helen Escobedo, revelando los ciclos de construcción, modificación y transformación que han marcado la historia de la propiedad, detalla el curador.

Tecnología, memoria y arte contemporáneo

En “Gateway”, Raúl Silva amplía su investigación sobre los medios y la tecnología hacia el ámbito de las telecomunicaciones para examinar las transformaciones de los paradigmas económicos y estéticos durante la década de 1990.

La muestra, agrega el curador, incluye una nueva videoinstalación acompañada de materiales de archivo, pinturas y elementos escultóricos. El proyecto se centra en la costa de Cancún, tanto como destino turístico como enclave del imaginario prehispánico.

Álvaro Urbano

El Museo Jumex destacó “el alcance y la diversidad” de su programa curatorial, al reflejar “el compromiso de presentar tanto exposiciones de artistas de reconocimiento internacional como importantes proyectos inéditos de destacadas figuras de mitad de carrera de América Latina y otras regiones”.

Las tres exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 7 de febrero de 2027.