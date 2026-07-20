Bitácora que captura la condición humana en la mirada del fotógrafo Joel Cortés

Reúnen por primera vez la fotografía documental de Joel Cortés (CDMX, 1972), presentada como un itinerario personal que abarca tres décadas de trabajo y que atraviesa paisajes y ciudades de América, Europa, África y Asia.

La serie, que lleva por título El viaje, reúne 150 imágenes en blanco y negro que registran escenas cotidianas en lugares como el metro de Tokio, Barcelona y Londres; el trabajo de los pescadores en Málaga y Estambul, y retratos en Guatemala y Chile.

La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre, en la Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México.

Reúnen por primera vez la fotografía documental de Joel Cortés (CDMX, 1972), presentada como un itinerario personal que abarca tres décadas de trabajo y que atraviesa paisajes y ciudades de América, Europa, África y Asia. Cortesía Joel Cortés

De acuerdo con el guion curatorial, El viaje no es un registro turístico, sino una bitácora construida con la mirada del fotoperiodista, en donde Cortés retrata el instante cotidiano como lugar donde se revela la condición humana.

Además, la exposición toma como base el libro digital homónimo, publicado por Editorial Pretzel, con prólogo del escritor Carlos Manuel Cruz Meza y un apunte del fotodocumentalista David Horna Castro, quien descubrió la fotografía de Cortés.

¿Cuál es su búsqueda en el tema del viaje?, se le pregunta a Joel Cortés.

Para mí, el viaje siempre ha sido esa forma de tener en cuenta el desplazamiento físico y humano que todas las personas experimentamos en algún momento, porque la migración interna, como hacia el exterior, nos lleva a tener cambios en nuestras vidas, aunque muchas veces, en lo cotidiano, no lo registramos.

La serie, que lleva por título 'El viaje', reúne 150 imágenes en blanco y negro que registran escenas cotidianas en lugares como el metro de Tokio, Barcelona y Londres. Cortesía Joel Cortés

Así que he utilizado la metodología de la sociología de la vida cotidiana de la filósofa húngara Agnes Heller, quien plantea la necesidad de registrar los acontecimientos cotidianos de las personas comunes al transportarse, alimentarse, ir al mercado, hacer fila... que nos da la oportunidad de tener un registro (personal) del mundo”, comenta.

Reúnen por primera vez la fotografía documental de Joel Cortés (CDMX, 1972), presentada como un itinerario personal que abarca tres décadas de trabajo y que atraviesa paisajes y ciudades de América, Europa, África y Asia. Cortesía Joel Cortéz

Sin embargo, en su caso, esa itinerancia como fotógrafo no se centra en la mirada del turista.

Más bien es una bitácora que he construido a lo largo del tiempo y que, a partir de mi formación, busco la posibilidad de dar una estructura narrativa. Así que esta muestra recorre diversos paisajes de varias ciudades de cuatro continentes”, explica.

Cortés, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2008, también comenta que su archivo fotográfico incluye tanto material analógico como digital.

Reúnen por primera vez la fotografía documental de Joel Cortés (CDMX, 1972), presentada como un itinerario personal que abarca tres décadas de trabajo y que atraviesa paisajes y ciudades de América, Europa, África y Asia. Cortesía Joel Cortés

¿Encuentra alguna función en la fotografía? “Tiene una función social muy relevante, porque se encarga de registrar y documentar un hecho en un momento.

Y esto, en el futuro, nos ayuda a interpretar y dar respuestas a diversos fenómenos sociales, culturales, económicos... La fotografía nos ayuda a entender la historia”.

Y agrega: “Mi fotografía documental busca ayudar a entender cómo diversos lugares estaban estructurados de manera arquitectónica, urbanística y social, y registrar los cambios en la idiosincrasia, en lo que comemos y nos divierte.