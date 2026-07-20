Museo Arqueológico del Puuc abre sus puertas para celebrar la cultura maya

La Secretaría de Cultura (SC) inauguró ayer en la zona arqueológica de Kabah, en Yucatán, el Museo Arqueológico del Puuc.

El inmueble, que recibió una inversión de 211.6 millones de pesos, reúne 251 bienes culturales y presenta al público los resultados de dos décadas de investigación sobre una de las regiones más relevantes de la cultura maya, que abarca ciudades como Uxmal, Sayil, Labná y Xlapak.

Así lo anunció la dependencia en un comunicado en el que detalló que el recinto alberga 189 bienes arqueológicos provenientes de diversos proyectos de investigación, y una colección de 62 piezas históricas y artísticas.

La propuesta museográfica, indicó la SC, incorpora recursos interactivos y una experiencia inmersiva que favorece el conocimiento de la civilización maya, así como de los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas por el INAH.

Fue inaugurado el Museo Arqueológico del Puuc, en la Zona Arqueológica de Kabah, en Yucatán, que reúne 251 bienes culturales. Cortesía Secretaría de Cultura federal

Construido sobre una superficie de 2,739 metros cuadrados, el Museo Arqueológico del Puuc retoma la disposición arquitectónica del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura regional.

Su diseño, reportó la secretaría, “recrea la concepción maya del universo mediante un recorrido organizado a partir de un espacio central —representado por la casa maya vernácula— del que parten los cuatro puntos cardinales, lo que permite al público comprender la estrecha relación entre arquitectura, cosmovisión y territorio”.

Además, explicó que como parte del proyecto también fue construida la unidad de servicios de la zona arqueológica de Kabah, con una superficie de 196 metros cuadrados, infraestructura que mejora la experiencia de visita en el sitio, la cual tuvo un costo adicional de 15.9 mdp.

De acuerdo con Claudia Curiel, titular de la SC, cada pieza expuesta “es testimonio de las sociedades que habitaron nuestro territorio, patrimonio arqueológico que permite reconstruir historias, formular nuevas preguntas y acercarnos a las personas que, siglos atrás, levantaron estas ciudades, recorrieron estos caminos y dieron forma a un horizonte cultural que continúa asombrándonos”.