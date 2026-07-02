El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) une esfuerzos con la Embajada de Francia en México, el Instituto Goethe y CartónClub para lanzar, por primera vez en el país, la convocatoria de la Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco. Esta primera edición convoca a cartonistas, dibujantes y caricaturistas de todo el mundo a generar una reflexión humorística y gráfica sobre el “Nuevo Orden Mundial”.

Entre la incertidumbre de los conflictos armados y la crisis climática, la iniciativa se postula como una opción visual que tiene por telón el análisis social y el ejercicio democrático, alejando al espectador de textos densos para arrojarlo de lleno a la crudeza de la realidad actual.

Vemos a la caricatura como ese punto de encuentro donde convergen el análisis, la crítica y la inmediatez política. A diferencia de los análisis tradicionales, que pueden tomar mucho tiempo, la caricatura reacciona de inmediato; está ahí al día siguiente, o incluso el mismo día, publicada en redes sociales o cualquier otra plataforma”, señala Alesha Mercado, subdirectora académica del CCUT.

Nace la Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco para cuestionar el "Nuevo Orden Mundial" CCUT

¿Cómo se representa ante nuestros ojos el “Nuevo Orden Mundial”?

La recepción de trabajos para la Bienal se mantendrá abierta hasta el 7 de septiembre de 2026. Posteriormente, un jurado independiente elegirá las propuestas finalistas que se exhibirán en el CCUT a partir del 24 de octubre.

Bajo la temática del 'Nuevo Orden Mundial', la Bienal abordará las diversas aristas de nuestra crisis actual: desde el cambio climático y el impacto de las inteligencias artificiales en lo humano, hasta la violencia global y la decadencia de las instituciones del Estado”, explica Jacobo Dayán, director del CCUT.

La publicación de los resultados se dará el 20 de septiembre en bienaldecaricatura.com, aunque los ganadores del primero y segundo lugar se revelarán hasta la inauguración de la exhibición, programada para el Día de las Naciones Unidas.

Nace la Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco para cuestionar el "Nuevo Orden Mundial" CCUT

CCUT: guardián de un tesoro gráfico

La elección del CCUT como sede no es casualidad; el recinto alberga el acervo de caricaturas políticas más importante de México.

Hoy contamos con un fondo de 20,000 cartones originales de artistas emblemáticos como Rogelio Naranjo. Resguardamos también una gran cantidad de cajas con el legado de Rius, que incluyen 53 maquetas de sus libros originales, además de piezas de autores como Rocha y Chubasco”, concluye Mercado.

La caricatura juega un papel crucial en el periodismo, consolidándose como una herramienta de análisis y crítica que permite a la sociedad comprender las realidades que el mundo ya no puede ignorar.