Arte y simbolismo en Códices verticales

OAXACA. Oax.- Códices verticales llega al Centro Cultural San Pablo, en el corazón de la capital oaxaqueña, para explorar los principios del “Axis mundi: eje que enlaza los planos mundano y celeste como modelo aspiracional en la historia de la cultura”.

La obra de Maribel Portela (Ciudad de México, 1960) habitará el antiguo conjunto conventual dominico de San Pablo, donde la tradición novohispana, que también acudió a lo orgánico-sensorial, las abraza en un diálogo fecundo y sugerente.

La muestra consta de 60 piezas en barro y engobe –pasta de arcilla líquida pigmentada que se aplica previa a la cocción– que retoman la tradición de la pictografía de los códices mesoamericanos, bajo una mirada rica en simbolismo y en diálogo con elementos naturalistas.

Códices verticales es un sutil entramado de voces, memorias, ecos y resonancias que, a la manera de la pictografía mesoamericana, inunda de significados y significantes al espectador.

Códices verticales Maribel Portela

En la Galería del Centro Cultural San Pablo conviven arcanos, mitologías y símbolos que se materializan en síntesis de color y poderosos volúmenes. Sus líneas sinuosas y geométricas habitan el espacio para acercar al visitante a una sensación de flujo continuo, perdurable.

Portela es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 1994 fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y, desde 2001, es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Asimismo, su trabajo ha formado parte de un centenar de muestras colectivas en Europa, Asia, África, América del Sur y Estados Unidos.