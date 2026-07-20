Sitio arqueológico de Minanbé: revelan detalles de una ciudad perdida en Campeche

El arqueólogo esloveno Ivan Šprajc revela algunas claves del reciente hallazgo del sitio arqueológico de Minanbé, en Campeche, ubicado y explorado, por primera vez, en abril pasado y que, de acuerdo con las primeras prospecciones, pudo ser una zona agrícola y de intercambio con una fuerte influencia en esa zona maya.

El sitio, que se encuentra a casi 10 km al poniente de Chactún, dentro de la Reserva de la Biosfera Calakmul, tiene una dimensión aproximada de 15 hectáreas y, de acuerdo con las primeras inspecciones, reúne al menos 30 estructuras monumentales, detalla a Excélsior.

Explica que a este sitio, que tuvo su auge entre los siglos VIII y IX de nuestra era, se le puso el nombre de Minanbé —que en maya yucateco significa “no hay camino”—, debido a su difícil acceso.

Reproducir Ruinosa y virgen, con el eco de su historia suspendido por más de mil años, así aguardó Minanbé al equipo de especialistas mexicanos y eslovenos.

Además, destaca la importancia de que este espacio ha permanecido libre de saqueadores.

Minanbé: una zona agrícola y libre de saqueo

Algo interesante es que en este sitio no encontramos ninguna huella de saqueo reciente, lo cual es excepcional, porque hay sitios donde hemos trabajado (y existen) algunas huellas de saqueo, pero en Minanbé no es así, es decir, los saqueadores nunca llegaron hasta allá y, seguramente, se debe a que no hubo explotación de madera en la zona, lo que se manifiesta en la ausencia de caminos madereros”, explica.

Lo que sí encontró, advierte, fue una serie de monumentos modificados, pero en la antigüedad.

Encontramos monumentos alterados e, incluso, rotos en la época antigua, aunque eso no es excepcional, ya que eso lo hemos apreciado en otros sitios arqueológicos.

Lo que podemos decir es que, hacia finales del periodo clásico, cuando ya se estaba acercando el famoso colapso de la cultura clásica maya, hubo disturbios y (en aquel momento) vemos movimientos de población y monumentos alterados, fracturados o reubicados”, apunta.

El arqueólogo esloveno Ivan Šprajc revela algunas claves del reciente hallazgo del sitio arqueológico de Minanbé, en Campeche. Cortesía Ivan Šprajc/ INAH

¿Eran mayas también?, se le pregunta a Ivan Šprajc. “Quienes llegaron también eran mayas, pero no compartían todos los conceptos con los pobladores originales. Incluso pudo haber alguna hostilidad o recelo, porque en el caso de Minanbé, curiosamente, los monumentos rotos son sólo aquellos que contienen glifos e inscripciones... Quizá hubo algún conflicto político, aunque es difícil saberlo ahora, ya que se requiere más investigación”.

El papel económico de Minanbé

¿Usted continuará con la excavación posterior en Minanbé? “De mi parte no, porque hay que estudiar todo el material (rescatado por ahora), analizarlo y hacer el informe para el INAH.

Yo no estoy planeando un proyecto de esta magnitud, pero me temo que va a ser difícil por los problemas de acceso. Quizá lo primero es que los arqueólogos (que quieran excavar el sitio) hagan un campamento cerca del sitio, dada su inaccesibilidad”.

¿Qué papel jugó Minanbé en la época prehispánica? “Nosotros sospechamos, aunque es una hipótesis bastante preliminar, que el sitio debió tener un lugar importante por cuestiones económicas, porque se encuentra en un área profundamente modificada para fines agrícolas.

El arqueólogo esloveno Ivan Šprajc revela algunas claves del reciente hallazgo del sitio arqueológico de Minanbé, en Campeche. Cortesía Ivan Šprajc/ INAH

Es decir, toda esa área en los alrededores incluye extensas modificaciones del paisaje relacionadas con la agricultura y el manejo del agua”.

La hipótesis, abunda, proviene de la información obtenida en los pozos de sondeo realizados.

Es posible que esta región se dedicara mucho a la agricultura, posiblemente por la fertilidad de los suelos, que es algo que obviamente se tendrá que confirmar o evaluar con investigaciones futuras. Pero si fue así, es posible que los excedentes agrícolas se intercambiaran por otros productos con las regiones vecinas”, precisa.

¿Con qué otras ciudades mayas se relacionaba Minanbé? Para esa pregunta aún no tenemos respuesta. Seguramente estaba relacionada con Chactún, que está como nueve km al oriente.

Porque incluso la acrópolis principal de Minanbé está orientada hacia Chactún, lo cual no es casual. Pero, ¿de qué naturaleza fue aquella relación? Eso es algo que sólo investigaciones futuras podrán aclarar”, advierte.

Camuflada entre la maraña selvática de la biosfera de Calakmul, en Campeche, un equipo de arqueólogos mexicanos y eslovenos descubrió el sitio maya de Minanbé. Cortesía Ivan Šprajc/ INAH

¿Qué dimensiones tiene la estructura de mayor tamaño en este sitio? “Es una acrópolis cuadrangular en el extremo poniente del sitio que mide entre ocho y 10 metros de altura y esa construcción manifiesta un patrón que llamamos triádico y que es muy característico del preclásico tardío.

¿En sus pozos de sondeo recuperaron cerámica? “Así es, tenemos bastante cerámica y nuestra especialista la va a analizar, pero ese trabajo es muy importante y llevará tiempo”, concluye.

Estudian estela con decapitado

Ivan Šprajc destaca una de las estelas halladas en Minanbé, la cual tiene grabada una decapitación.

Estela 1, donde un personaje empuña una especie de cuchillo o hacha para decapitar a un individuo, se observa el registro de la fecha 5 ajaw, 849 d.C Cortesía Ivan Šprajc/ INAH

Lo que podemos ver (en Estela 1) es un personaje con un cuchillo que, al parecer, está a punto de decapitar o está decapitando a otra figura, pero no sabemos bien de qué se trata, porque no hay glifos.

Ahí el texto está muy deteriorado, pero sí es posible que se refiera a algún cautivo o simplemente a algún sacrificio ritual”, comenta.

Y añade: “Como se sabe, la decapitación era una forma de ritual entre los mayas, pero no podemos afirmar qué significaba exactamente”.

Sin embargo, asegura que lo más interesante es que han registrado dos o tres fragmentos de estelas que se encuentran en una plaza, las cuales forman una hilera en el extremo sur de una calzada que conecta la parte central del sitio con la parte noreste.

A partir de medio millar de fotografías se generaron modelos tridimensionales de los altares y estelas descubiertos. Cortesía Ivan Šprajc/ INAH