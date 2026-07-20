El vibrante lienzo del santoral católico destaca hoy la figura de San Apolinar, un mártir cuya inquebrantable resistencia desafió los cimientos del Imperio Romano en el siglo I.

Este intrépido obispo, considerado discípulo directo del apóstol San Pedro, derramó su sangre en Rávena tras sobrevivir a torturas que la lógica humana consideraría fatales.

La autenticidad de su legado se halla respaldada por el Martirologio Romano, fuentes que validan su rol como el único mártir de Rávena cuya memoria litúrgica se extendió a toda la Iglesia universal por su innegable valor histórico.

Qué santo se celebra hoy 20 julio: San Apolinar de Rávena y su oración contra el dolor Canva

Quién fue San Apolinar de Rávena y por qué inspira fe

San Apolinar de Rávena fue el primer obispo de dicha ciudad italiana, enviado por San Pedro para propagar el evangelio. Destacó por realizar milagros portentosos, sufrir persecuciones extremas y pastorear pacientemente a su comunidad hasta alcanzar el martirio.

Las crónicas eclesiásticas detallan que Apolinar poseía un don extraordinario para la sanación, lo que atrajo a miles de conversos. Esta situación enfureció a las autoridades paganas, quienes lo desterraron en repetidas ocasiones y lo sometieron a flagelaciones cruentas.

A pesar de que sus heridas eran expuestas al fuego y al agua salada, el santo regresaba con vigor renovado para continuar su misión. Su resistencia física y espiritual infundió un profundo respeto entre los primeros cristianos del Viejo Continente.

Qué santo se celebra hoy 20 julio: San Apolinar de Rávena y su oración contra el dolor Canva

El patronazgo del santo del 20 de julio contra las dolencias

El patronazgo del santo del 20 de julio se asocia tradicionalmente con el alivio de enfermedades graves, dolencias crónicas y la protección ante las epidemias que afectan a los más vulnerables.

Debido a los crueles tormentos corporales que superó durante su vida, los fieles acuden a San Apolinar cuando la medicina humana parece quedarse corta. Es considerado un faro de esperanza para quienes padecen dolores físicos intensos e inexplicables.

Qué santo se celebra hoy 20 julio: San Apolinar de Rávena y su oración contra el dolor Canva

Otros santos que la Iglesia católica conmemora hoy

La Iglesia católica conmemora hoy también a figuras de gran relevancia espiritual como Santa Margarita de Antioquía, San Jerónimo Emiliani y el profeta Elías en sus distintas tradiciones.

Margarita de Antioquía sobresale en esta jornada como la protectora de las mujeres embarazadas, invocada durante partos difíciles. Por su parte, San Jerónimo Emiliani es recordado con profunda admiración por su entrega absoluta al cuidado de los niños huérfanos y desamparados.

Esta coincidencia de virtudes en una misma fecha convierte esta jornada del calendario litúrgico en una de las más ricas en cuanto a modelos de resiliencia, compasión y misticismo.

Qué santo se celebra hoy 20 julio: San Apolinar de Rávena y su oración contra el dolor Canva

Oración a San Apolinar para solicitar su auxilio urgente

La oración a San Apolinar es un canal de fe diseñado para pedir fortaleza en momentos de enfermedad, desesperanza o persecución, invocando los méritos de su santa vida.

Plegaria de Intercesión

Oh glorioso San Apolinar, obispo valiente y mártir invencible de Cristo, tú que soportaste con paciencia los dolores más agudos y las pruebas más amargas por amor a la verdad, vuelve tu mirada compasiva hacia mí en este momento de necesidad.

Intercede ante el Trono Celestial para que me sea concedida la salud del cuerpo y la paz del alma. Dame el valor para enfrentar mis propias batallas cotidianas con la misma tenacidad con la que tú defendiste el Evangelio.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén."

Invocar la memoria de este siervo de Dios nos recuerda que ninguna prueba terrenal es eterna si nos sostenemos firmes en la fe. Que su ejemplo inspire tus acciones y llene de paz tu hogar durante esta jornada especial.