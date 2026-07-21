El alma zapoteca en la Guelaguetza: cien jóvenes reviven el mito de la princesa Donají

OAXACA, Oax.- Entre acordes solemnes, coreografías coordinadas y una puesta en escena cargada de un profundo simbolismo histórico, la obra Donají… La Leyenda, una de las historias más emblemáticas de la capital oaxaqueña, cautivó a cientos de espectadores en su presentación en el Auditorio Guelaguetza, también conocido como Rotonda de la Azucena.

La puesta en escena narra la vida de la princesa zapoteca Donají o alma grande, hija del rey Cosijoeza de Zaachila.

La historia cuenta que esta joven se sacrificó por amor a su pueblo, después de enamorarse del príncipe mixteco Nucano durante una guerra, lo que la convirtió en el icónico símbolo de valentía, lealtad y paz para el estado de Oaxaca.

'Donají… La Leyenda' conquista el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca Cortesía: Municipio de Oaxaca de Juárez

Este acto de fidelidad y el valor de Donají no sólo la convirtió en un mito, sino en el símbolo eterno de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuyo escudo oficial lleva hasta el día de hoy la imagen de la cabeza de la princesa, arreglada con lirios.

Cada escena de esta puesta en escena reflejó la entrega de una centena de artistas de la compañía Ballet Folklórico de Oaxaca bajo la dirección del maestro Fernando Rosales, con el respaldo del ayuntamiento de Oaxaca.

'Donají… La Leyenda' conquista el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca Cortesía: Municipio de Oaxaca de Juárez

Los participantes aman la danza, pero no todos se dedican de tiempo completo a este arte, ya que una gran mayoría de éstos son estudiantes o se encuentran ya incorporadas a la vida laboral, pero por amor al arte y a las tradiciones ancestrales, después de sus actividades cotidianas, a pesar del peso de las obligaciones diarias, se disponen a dejar atrás el cansancio y entregarse a la fascinante experiencia del cuerpo en movimiento.

La edad de los actores que participan en Donají... La Leyenda va de los 14 a los 27 años de edad.

A esto se sumó un despliegue técnico impecable, donde el vistoso vestuario prehispánico, los penachos monumentales, el diseño de iluminación y los efectos de sonido crearon una atmósfera envolvente que mantuvo al público atento a la representación.