La Guelaguetza de los maestros: dos décadas de resistencia cultural y comunalidad en Oaxaca

OAXACA, Oax.–Luis Alberto López Pazos, secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comentó que esta celebración nació hace 20 años, a partir de la histórica rebelión magisterial y popular de 2006, en medio de la brutal represión desatada por el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.

“La Guelaguetza Magisterial y Popular surgió como una respuesta digna frente al autoritarismo y como una forma de recuperar para los pueblos una de sus expresiones culturales más profundas”, dijo.

Sección 22 celebra la Guelaguetza Magisterial y Popular en Oaxaca Foto: Patricia Briseño

Por eso, expuso que el magisterio de las ocho regiones y los pueblos organizados construyeron desde sus territorios una alternativa para defender la vida, la cultura y la esperanza, “frente a un régimen responsable de la persecución, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos y de las graves violaciones a los derechos humanos”.

De esta manera, expuso que la Guelaguetza es una de las expresiones más profundas de la comunalidad, porque representa el apoyo mutuo, la solidaridad y el trabajo colectivo que durante siglos han permitido a los pueblos resistir al despojo, al colonialismo y a las políticas neoliberales.

Destacó que, en la festividad, las delegaciones de las ocho regiones compartirán la riqueza cultural de Oaxaca mediante sus danzas, sones, jarabes, chilenas, música, vestimenta tradicional y la entrega de la Guelaguetza, porque la cultura pertenece a los pueblos y no puede convertirse en mercancía, como ocurre en la “Guelaguetza oficial”.