Memoria en 16 mm: 'Una sombra oscilante' explora el archivo familiar de la resistencia chilena

OAXACA, Oax.– El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), en colaboración con la asociación OaxacaCine, presentó la película Una sombra oscilante, ópera prima de la artista visual y cineasta Celeste Rojas Mugica, entrelaza el archivo fotográfico familiar con la memoria política de Chile.

Formatos análogos para explorar el archivo fotográfico de la dictadura

Filmada en formatos de 16 mm y Super 8, el filme es una coproducción entre Chile, Argentina y Francia, con una duración de 77 minutos, y propone un recorrido íntimo por las imágenes capturadas por el padre de la directora, quien durante su juventud fue fotógrafo y militante contra la dictadura chilena, experiencia que lo llevó al exilio.

El CFMAB proyecta 'Una sombra oscilante', documental sobre la memoria y el exilio chileno Fotos: Cortesia OaxacaCine

La fotografía como herramienta de resistencia y memoria política

A partir de ese archivo, Rojas Mugica (1987) artista visual y cineasta chileno-argentina establece un diálogo entre el pasado y el presente para explorar las huellas de la violencia política, la memoria familiar y el poder de las imágenes como vehículos de resistencia.

En un juego entre la ficción y el documental, la realizadora construye un lenguaje visual que reflexiona sobre las consecuencias del horror, la persistencia de la lucha y la posibilidad de imaginar otros futuros.

El CFMAB proyecta 'Una sombra oscilante', documental sobre la memoria y el exilio chileno Fotos: Cortesia OaxacaCine

Más que un documental autobiográfico, Una sombra oscilante plantea una reflexión sobre el peso íntimo y político de las fotografías, preguntándose qué permanece vivo en ellas y cómo pueden seguir interpelando a quienes las observan.

El documental Una sombra oscilante tuvo su primera función ayer en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.