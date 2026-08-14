El legado de Toledo sigue vivo: abren convocatoria de los Premios CaSa en lenguas originarias

OAXACA, Oax.- Creados con el propósito de promover y difundir la escritura en lenguas originarias, los Premios CaSa, iniciativa creada por el artista Francisco Toledo (1940-2019), celebran la diversidad lingüística en México. La convocatoria se emitió por primera vez en 2010 y desde entonces, ha sido emitida ininterrumpidamente.

Lenguas participantes, categorías y estímulos para los ganadores

En esta edición, la convocatoria reconocerá a hablantes de ocho lenguas: zapoteco, mixteco, mazateco, chatino, chinanteco, mixe, triqui y ombeayiüts, que participen en las categorías de narrativa, poesía, canción, literatura infantil y textos basados en la tradición oral.

Se premiará a una persona por categoría, cada ganador recibirá un estímulo económico. Algunas categorías recibirán obras gráficas de artistas oaxaqueños.

Convocan a los Premios CaSa de creación literaria en lenguas indígenas Fotos: Cortesía Casa

Fecha límite de registro, publicación de resultados y registro en línea

El cierre de la convocatoria de los premios CaSa de creación literaria será el viernes 21 de agosto. Los resultados se darán a conocer el lunes 19 de octubre a través de las redes sociales y página oficial del CaSa e instituciones aliadas. Todas las convocatorias pueden consultar en el enlace casa.oaxaca.gob.mx

Los Premios CaSa han recibido más de 2 mil 500 piezas literarias participantes en ocho idiomas distintos y han sido premiados 237 escritoras y escritores.

Las instituciones convocantes de Premios CaSa son: la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por medio de la Coordinación Nacional de Literatura y el Centro de las Artes de San Agustín.