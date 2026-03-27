Cartelera de teatro en CDMX: las funciones que todavía puedes ver este 2026

El teatro en la Ciudad de México no se detiene. Cada semana surgen nuevas propuestas, regresan montajes consolidados y se renuevan temporadas que mantienen viva la oferta cultural. Entre foros institucionales, recintos universitarios y escenarios comerciales, la cartelera se convierte en un mapa en constante movimiento que puede resultar abrumador para el público.

Por ello, contar con una guía clara permite identificar qué ver, en dónde y en qué horario. Esta selección reúne obras vigentes durante 2026, con información práctica para planear una visita al teatro sin contratiempos.

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¿Dónde ver teatro en Ciudad de México?

La Ciudad de México concentra una de las ofertas teatrales más amplias del país. La variedad de espacios incluye desde complejos culturales hasta foros independientes y teatros comerciales.

Para consultar la cartelera actualizada, existen tres vías principales:

Estas herramientas permiten comparar opciones y elegir funciones según ubicación, horario y tipo de propuesta escénica.

Aspectos de la obra musical Matilda , protagonizada por Jaime Camil. Elizabeth Velazquez

Obras imperdibles en cartelera 2026: horarios y sedes

Entre las producciones con funciones vigentes en 2026 destacan montajes que combinan teatro musical, comedia y espectáculos de gran formato.

Matilda, El Musical

Teatro Telcel (Plaza Carso, CDMX)

Viernes 20:00 h; sábados 17:00 y 20:30 h; domingos 13:00 y 17:00 h

Se trata de una producción familiar que mantiene alta demanda por su propuesta escénica y su historia reconocida a nivel internacional.

Mentidrags El Musical

Teatro Aldama (CDMX)

Viernes y sábados 21:00 h

Este espectáculo combina música pop, comedia y performance en una puesta enfocada al público adulto.

El Tenorio Cómico

Teatro Jorge Negrete (CDMX)

Sábados 19:00 h

Una versión humorística del clásico que se mantiene como opción recurrente dentro de la cartelera.

Estas obras continúan disponibles en plataformas de boletaje, con funciones abiertas en distintos momentos del año.

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Centro Cultural del Bosque: cartelera del INBAL

El Centro Cultural del Bosque es uno de los principales espacios teatrales del país. Su programación integra producciones de la Compañía Nacional de Teatro y propuestas contemporáneas.

Misantropías

Teatro Julio Castillo

Jueves a domingo, entre 18:00 y 20:00 h

Forma parte de los estrenos de la temporada 2026, con una propuesta escénica contemporánea.

La mañana debe seguir gris

Teatro Orientación

Viernes a domingo 18:00 h

Este montaje integra el repertorio activo del INBAL

Jardín Escénico (Chapultepec)

Espacio abierto del complejo

Fines de semana, horarios variables

Presenta proyectos escénicos en formatos accesibles para distintos públicos.

La programación del INBAL se actualiza de forma periódica, por lo que algunas temporadas pueden extenderse o modificarse.

Teatro UNAM: funciones vigentes durante el año

La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene una cartelera activa en varios de sus recintos, con obras contemporáneas y propuestas innovadoras.

Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Centro Cultural Universitario

Jueves a domingo, entre 18:00 y 20:00 h

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

CCU, UNAM

Fines de semana

Teatro Santa Catarina

Coyoacán

Programación variable durante 2026

De acuerdo con sus boletines informativos, estos espacios presentan temporadas activas con actualizaciones constantes, por lo que conviene revisar su cartelera semanal.

Teatro comercial en CDMX

El circuito comercial ofrece espectáculos con alta demanda y temporadas extendidas a lo largo del año.

Frida, El Musical

Nuevo Teatro Silvia Pinal

Viernes a domingo, entre 18:00 y 20:30 h

Comedias en cartelera

Teatros en Roma, Condesa y Centro

Jueves a sábado por la noche

Estas producciones suelen renovar temporadas o abrir nuevas fechas según la respuesta del público.

Guía para comprar boletos y encontrar promociones

La compra de boletos se ha simplificado gracias a plataformas digitales que concentran la oferta teatral.

Sitios como MyTicketMx permiten seleccionar funciones, consultar precios y elegir asientos desde cualquier dispositivo. Por su parte, portales especializados ofrecen enlaces directos a la compra y detalles adicionales de cada obra.

Los boletines informativos, como los de Teatro UNAM, también funcionan como una herramienta útil para recibir actualizaciones sobre estrenos y temporadas.

Antes de adquirir entradas, se recomienda verificar horarios, disponibilidad y ubicación del recinto, ya que algunas obras cuentan con funciones limitadas o alta demanda.

La cartelera teatral en la Ciudad de México durante 2026 ofrece una programación diversa que integra propuestas institucionales, universitarias y comerciales. La variedad de géneros, horarios y recintos permite al público elegir funciones según sus intereses y disponibilidad.

El acceso a plataformas digitales y boletines informativos facilita la consulta de horarios y sedes, lo que contribuye a una mejor planeación de la experiencia teatral a lo largo del año.