Cartelera de teatro en CDMX: las funciones que todavía puedes ver este 2026
Cartelera de teatro en CDMX 2026: conoce obras imperdibles, horarios y sedes para planear tu próxima visita al teatro.
El teatro en la Ciudad de México no se detiene. Cada semana surgen nuevas propuestas, regresan montajes consolidados y se renuevan temporadas que mantienen viva la oferta cultural. Entre foros institucionales, recintos universitarios y escenarios comerciales, la cartelera se convierte en un mapa en constante movimiento que puede resultar abrumador para el público.
Por ello, contar con una guía clara permite identificar qué ver, en dónde y en qué horario. Esta selección reúne obras vigentes durante 2026, con información práctica para planear una visita al teatro sin contratiempos.
¿Dónde ver teatro en Ciudad de México?
La Ciudad de México concentra una de las ofertas teatrales más amplias del país. La variedad de espacios incluye desde complejos culturales hasta foros independientes y teatros comerciales.
Para consultar la cartelera actualizada, existen tres vías principales:
- El portal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que publica la programación de recintos oficiales y compañías nacionales.
- Plataformas especializadas como Cartelera de Teatro, que organizan funciones por fecha, zona y tipo de obra.
- Sitios de boletaje como MyTicketMx, donde se pueden consultar eventos activos, horarios y precios.
Estas herramientas permiten comparar opciones y elegir funciones según ubicación, horario y tipo de propuesta escénica.
Obras imperdibles en cartelera 2026: horarios y sedes
Entre las producciones con funciones vigentes en 2026 destacan montajes que combinan teatro musical, comedia y espectáculos de gran formato.
Matilda, El Musical
- Teatro Telcel (Plaza Carso, CDMX)
- Viernes 20:00 h; sábados 17:00 y 20:30 h; domingos 13:00 y 17:00 h
Se trata de una producción familiar que mantiene alta demanda por su propuesta escénica y su historia reconocida a nivel internacional.
Mentidrags El Musical
- Teatro Aldama (CDMX)
- Viernes y sábados 21:00 h
Este espectáculo combina música pop, comedia y performance en una puesta enfocada al público adulto.
El Tenorio Cómico
- Teatro Jorge Negrete (CDMX)
- Sábados 19:00 h
Una versión humorística del clásico que se mantiene como opción recurrente dentro de la cartelera.
Estas obras continúan disponibles en plataformas de boletaje, con funciones abiertas en distintos momentos del año.
Centro Cultural del Bosque: cartelera del INBAL
El Centro Cultural del Bosque es uno de los principales espacios teatrales del país. Su programación integra producciones de la Compañía Nacional de Teatro y propuestas contemporáneas.
Misantropías
- Teatro Julio Castillo
- Jueves a domingo, entre 18:00 y 20:00 h
Forma parte de los estrenos de la temporada 2026, con una propuesta escénica contemporánea.
La mañana debe seguir gris
- Teatro Orientación
- Viernes a domingo 18:00 h
Este montaje integra el repertorio activo del INBAL
Jardín Escénico (Chapultepec)
- Espacio abierto del complejo
- Fines de semana, horarios variables
Presenta proyectos escénicos en formatos accesibles para distintos públicos.
La programación del INBAL se actualiza de forma periódica, por lo que algunas temporadas pueden extenderse o modificarse.
Teatro UNAM: funciones vigentes durante el año
La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene una cartelera activa en varios de sus recintos, con obras contemporáneas y propuestas innovadoras.
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
- Centro Cultural Universitario
- Jueves a domingo, entre 18:00 y 20:00 h
Foro Sor Juana Inés de la Cruz
- CCU, UNAM
- Fines de semana
Teatro Santa Catarina
- Coyoacán
- Programación variable durante 2026
De acuerdo con sus boletines informativos, estos espacios presentan temporadas activas con actualizaciones constantes, por lo que conviene revisar su cartelera semanal.
Teatro comercial en CDMX
El circuito comercial ofrece espectáculos con alta demanda y temporadas extendidas a lo largo del año.
Frida, El Musical
- Nuevo Teatro Silvia Pinal
- Viernes a domingo, entre 18:00 y 20:30 h
Comedias en cartelera
- Teatros en Roma, Condesa y Centro
- Jueves a sábado por la noche
Estas producciones suelen renovar temporadas o abrir nuevas fechas según la respuesta del público.
Guía para comprar boletos y encontrar promociones
La compra de boletos se ha simplificado gracias a plataformas digitales que concentran la oferta teatral.
Sitios como MyTicketMx permiten seleccionar funciones, consultar precios y elegir asientos desde cualquier dispositivo. Por su parte, portales especializados ofrecen enlaces directos a la compra y detalles adicionales de cada obra.
Los boletines informativos, como los de Teatro UNAM, también funcionan como una herramienta útil para recibir actualizaciones sobre estrenos y temporadas.
Antes de adquirir entradas, se recomienda verificar horarios, disponibilidad y ubicación del recinto, ya que algunas obras cuentan con funciones limitadas o alta demanda.
La cartelera teatral en la Ciudad de México durante 2026 ofrece una programación diversa que integra propuestas institucionales, universitarias y comerciales. La variedad de géneros, horarios y recintos permite al público elegir funciones según sus intereses y disponibilidad.
El acceso a plataformas digitales y boletines informativos facilita la consulta de horarios y sedes, lo que contribuye a una mejor planeación de la experiencia teatral a lo largo del año.