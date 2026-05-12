Del MUAC al Auditorio Nacional: la ciudad celebra a Teodoro González de León

El arquitecto, pintor, grabador y melómano Teodoro González de León (1926-2016) construyó la imagen de la Ciudad de México a través de su obra. Por ello, un grupo de arquitectos, urbanistas y cineastas realizarán un magno homenaje a su figura y su legado, que incluirá una treintena de actividades entre exposiciones, documentales, conciertos, conferencias, charlas y recorridos por los inmuebles públicos y privados que edificó.

El homenaje, que se realizará de mayo a diciembre, tendrá como pretexto el centenario de su nacimiento (el 29 de mayo) y su décimo aniversario luctuoso (16 de septiembre), que a lo largo del año ocupará espacios como el Museo Tamayo, El Colegio de México, la Facultad de Arquitectura, el Auditorio Nacional y diversos cines de la capital.

Además, se anunció que se colocará su nombre a una calle en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, donde se encuentran algunos de los inmuebles que edificó, a cargo de un grupo de arquitectos y urbanistas como Felipe Leal, Karina Licea, Jorge Gamboa de Buen y Ernesto Betancourt; el cineasta Emilio Maillé y Diego González de León, hijo del arquitecto.

El arquitecto Teodoro González de León recibirá un magno homenaje en el centenario de su nacimiento. Foto: Especial

Durante el anuncio, realizado ayer en la cafetería del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Betancourt detalló las dos rutas o visitas guiadas por la obra del arquitecto que se llevarán a cabo en la CDMX los días 16, 23 y 30 de mayo, a las 10:00 y a las 15:00 horas; y una segunda serie que llegará en septiembre, en el marco del Festival Mextrópoli. Cada visita será sin costo y tendrá una duración de cinco horas.

La ruta 1 visitará el Centro Banamex, la alcaldía Cuauhtémoc, Reforma 222, una casa de los años 70 en Río Guadalquivir, el Museo Tamayo, el Auditorio Nacional, el Banco Capital, el Centro Banamex Reforma y el edificio Torre Virreyes, conocido como El Dorito.

La ruta 2 incluirá la Torre Manacar, último proyecto de Teodoro; el conjunto Habitacional Plateros, vivienda social que hizo a finales de los años 60; El Colegio de México, dos edificios del Infonavit en Barranca del Muerto, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Pedagógica Nacional, el Jardín Tamayo y el MUAC.

Además, Betancourt hizo un llamado a los alcaldes de Álvaro Obregón (Javier López) y Coyoacán (Giovani Gutiérrez) para restaurar y recuperar el Jardín Tamayo, realizado por Teodoro, el cual se ubica a un costado de Ciudad Universitaria,

“porque sería muy buen momento para recuperarlo”, ya que es ocupado por personas en situación de calle, quienes vandalizan y deterioran dicho espacio que incluye un mural que se inspira en una acuarela de Tamayo.

"En concreto"

También se anunció que el 25 de mayo, a las 18:00 horas, El Colegio Nacional realizará el homenaje a González de León, con la coordinación de Felipe Leal y la participación de Mónica Cejudo, Fernanda Canales, Francisco Serrano, Javier Garciadiego Ruiz, y Roberto Rébora.

Posteriormente, se anunciará la proyección del documental Teodoro en concreto, realizado hace una década, que será proyectado en cines hechos por el propio homenajeado, como el Manacar, Reforma 222 y Arcos Bosques.

Además, el 27 de agosto se realizará un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, también diseñado por González de León, con el ensamble del Cepromusic, que interpretará música contemporánea.

Teodoro González de León edificó inmuebles como el Auditorio Nacional, el Museo Rufino Tamayo, el Colegio de México, Reforma 222, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro Banamex, entre otros. Foto: Especial.

El homenaje continuará el 8 de septiembre en el Colnal con la exposición Teodoro multidimensional, que incluirá 50 obras de su acervo personal, entre gráfica, relieves y maquetas. “A Teodoro le interesaba el arte, pero también fue pintor, grabador, hizo relieves y era un lector y conversador apasionado”, expuso Leal.

Una segunda exposición llegará el 1 de septiembre en la Galería de la Facultad de Arquitectura, que incluirá maquetas, planos y documentos donados por el propio creador.

El 25 de septiembre, el Festival Cultura UNAM estará dedicado a la figura y el legado del arquitecto, e incluirá otra exposición en el MUAC y la proyección del documental Teodoro en concreto.

Otro evento destacado será el 8 de septiembre, un coloquio con especialistas para analizar la obra de González de León, en el Museo Tamayo, en el que se proyectará un nuevo documental inédito, titulado Partículas de concreto después de Teodoro.