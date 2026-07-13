Carlos Contreras de Oteyza exige cumplir contrato de donación y digitalizar su acervo

El fotógrafo mexicano Carlos Contreras de Oteyza (1951) revela a Excélsior que, a tres años de donar su archivo fotográfico al Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), no se ha cumplido con el proyecto de catalogar, clasificar, digitalizar y difundir su acervo, integrado por más de 500,000 instantáneas.

Dicho archivo, actualmente resguardado en las bodegas del ICA, incluye los diversos proyectos fotográficos que realizó con artistas como Joaquín Sorolla, Manuel Felguérez, Germán Cueto, Rodolfo Morales, Vlady, Juan Soriano y Rafael Cauduro, entre otros.

Con todos ellos hice libros o publicaciones de catálogos, así que hay mucho archivo de pintores”, comenta el fotógrafo que fue galardonado, en 2008, con la Medalla al Mérito Fotográfico y quien es bisnieto del escultor mexicano Jesús F. Contreras.

El fotógrafo mexicano Carlos Contreras de Oteyza (1951) revela a Excélsior que, a tres años de donar su archivo fotográfico al ICA, no se ha cumplido con el proyecto de catalogar, clasificar, digitalizar y difundir su acervo. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

El conjunto donado también incluye la reconocida serie El Circo de Bibis, compuesto por fotografías que captó en los años 80 y que retratan la realidad de un humilde circo itinerante de barrio, liderado por el payaso Bibis.

Ahí están todos los negativos y fotografías de ese trabajo que hice a lo largo de una década, y a eso podemos sumar los materiales dedicadas al pueblo Cora, de 1969; registros de la matanza de los chivos en Tehuacán, Puebla, y otras más de costumbres y tradiciones en Chiapas.

Es un archivo importante, que tiene mucha variedad y que está resguardado en las bodegas del ICA, ubicadas donde antiguamente estaba la fábrica de ferrocarriles, en Aguascalientes, con unas bóvedas con un perfecto control de temperatura y humedad... Pero no se ha hecho nada con todo eso”, señala.

¿Cuál fue el acuerdo con la autoridad cultural?, se le pregunta a Contreras de Oteyza. “La idea era escanear ese medio millón de fotos y tenerlo en la red para que se compartiera y se usara.

El fotógrafo mexicano Carlos Contreras de Oteyza (1951) revela a Excélsior que, a tres años de donar su archivo fotográfico al ICA, no se ha cumplido con el proyecto de catalogar, clasificar, digitalizar y difundir su acervo. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

Por mí no hay ningún problema y con que me den el crédito es suficiente. Eso fue lo que se planteó, porque lo que me interesa es que todo eso no quede en el olvido”, advierte.

Promesas incumplidas y falta de acceso al material

¿El primer paso sería la digitalización? “Sí, mira, se quedaron con todo con la promesa de que se iba a hacer un catálogo virtual y que se difundiría ampliamente para que se usaran las fotos.

Yo no las quiero tener abajo de mi escritorio, pero (las autoridades culturales del ICA) no han hecho nada. Incluso me ofrecieron trabajo, porque quién mejor para manejar ese archivo que el autor. A ellos les convenía. Pero me han tomado el pelo, me dan largas y, de repente, me echan toritos para entretenerme un rato y me dejan en la misma situación”, reconoce.

¿Qué trabajo le ofrecieron? “Que yo manejara el archivo. Ésa fue la propuesta, pero ahí quedó y no se ha concretado”.

El fotógrafo Carlos Contreras de Oteyza expone que su legado, con más de 500,000 instantáneas, estaría en riesgo de perderse u olvidarse. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

¿En qué fecha se llevaron el material? “Entre 2022 y 2023”.

¿Desde cuándo no ha tenido acceso a su material fotográfico? “Desde que se lo llevaron. Yo sólo conservo cerca de 3,000 fotografías (digitales), lo cual ellos también tienen, porque yo hacía un respaldo en DVD”.

¿Firmó algún documento? “Me hicieron firmar muchos documentos, pero se llevaron cosas que les dije que no eran donación, como una colección de cuadros de pintores y les comenté que eso sólo podría ser un comodato, pero no se ha aclarado esa parte, y aunque me han dicho que me programarán una visita a Aguascalientes, le siguen dando vueltas”.

¿Cuál es el llamado a la autoridad? “Que me hagan caso y que no se quede en el olvido todo ese material fotográfico, que no lo tiren a basura ni al olvido. Sé que todo está bien conservado en el ICA, pero aún falta su catalogación, su digitalización y que se abra a una difusión más amplia.

El fotógrafo Carlos Contreras de Oteyza expone que su legado, con más de 500,000 instantáneas, estaría en riesgo de perderse u olvidarse. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

Son 50 años de trabajo y doné todo lo que tenía, entre negativos, transparencias, impresiones, revistas, catálogos”.

¿Con quién concretó el acuerdo? “Quien me convenció de entregar todo fue Calíope Martínez, quien dirigía el Archivo General y Taller de Restauración del ICA y hoy es titular del Museo Regional de Historia de Aguascalientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por último, lamenta que la viuda del fotógrafo Enrique Bostelmann se encuentre en una situación similar, luego de que él le recomendara entregar su acervo al ICA.

El fotógrafo mexicano Carlos Contreras de Oteyza (1951) revela a Excélsior que, a tres años de donar su archivo fotográfico al ICA, no se ha cumplido con el proyecto de catalogar, clasificar, digitalizar y difundir su acervo. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

Detalles del convenio firmado con las autoridades

Carlos Contreras de Oteyza compartió con Excélsior copia del contrato de donación.

El documento fue firmado por Alejandro Vázquez Zúñiga, actual titular del ICA, y contó con el aval de Katia Lorena Bárcenas, encargada del despacho del Archivo General del ICA, y José de Jesús Ortiz, titular de Administración.

Además, detalla que el fotógrafo entregó 30 cajas con material documental bibliográfico, 51 cajas con fotografías, 17 cajones con fotos y obra artística, cerca de 500 discos compactos con instantáneas digitalizadas y cerca de 140 objetos entre cámaras y lentes, en dos fechas: el 15 de diciembre de 2022 y el 3 de abril de 2023.

El fotógrafo mexicano Carlos Contreras de Oteyza (1951) revela a Excélsior que, a tres años de donar su archivo fotográfico al ICA, no se ha cumplido con el proyecto de catalogar, clasificar, digitalizar y difundir su acervo. Cortesía Carlos Contreras de Oteyza

Y establece que la fototeca añade una selección de negativos de vidrio de viajes y fotografías familiares y establece la cláusula Décimo octava, bajo el concepto “Procedimiento de Catalogación”, que indica que “las partes autorizan y establecen su voluntad y consentimiento para que el donatario realice las siguientes actividades”: inventario, tratamiento de lo catalogado y de lo no catalogado, pero no especifica una fecha límite.