Bibliotecas Infantiles BS de Oaxaca: Libros y juegos para familias neuro diversas 

OAXACA, Oax.– La Red de Bibliotecas Infantiles BS de Oaxaca es un conjunto de recintos dedicados a acercar los libros, las letras y sus beneficios a la infancia y a los jóvenes.

En julio, el programa “La biblioteca es para todos” ofrece tardes llenas de juego, cuentos y diversión dirigidas a niños con espectro autista, de 4 años en adelante, en compañía de sus familiares.

Bibliotecas Infantiles BS de Oaxaca IG

Zuleyma García, coordinadora del taller en la BS Xochimilco, informó que algunas actividades incluyen juegos tradicionales y narración de historias, y otras que fomentan el desarrollo de los talleristas.

Expuso que este taller no es improvisado, toda vez que lo respalda un año de trabajo con niños con espectro autista, porque cada mes se realizan actividades de carácter sensorial donde los asistente exploran juegos lúdicos; y también se trabaja con padres y cuidadores, que abordan temas importantes respecto al cuidado respetuoso y amoroso de los infantes.

Bibliotecas Infantiles BS de Oaxaca IG

La BS Xochimilco, ubicada en el barrio del mismo nombre, fue la primera de una red de bibliotecas infantiles en la capital oaxaqueña; de las que actualmente hay ocho en el estado: dos en la región Mixteca y una en Monterrey, Nuevo León.

La Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca abriga las bibliotecas con un acervo bibliográfico que supera los cinco mil títulos y más de cuatro mil volúmenes.

Asimismo, tiene una ludoteca equipada con material que permite estimular la convivencia de las niñas y niños, haciendo uso de su creatividad a favor de una Oaxaca incluyente.

También tiene un espacio enfocado a la primera infancia dentro de sus salas de lectura, a través de la instalación de una bebeteca acondicionada para que los niños disfruten libremente del contacto con los libros, desde las primeras etapas de desarrollo.