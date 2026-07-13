¡Violencia!, de la dramaturga mexicana Valeria Loera se estrenará en Nueva York

La obra de teatro ¡Violencia!, de la dramaturga Valeria Loera (Chihuahua, 1993), se estrenará en Nueva York el próximo 25 de julio, bajo la dirección de Brenda Theresa Hayes (BT Hayes), en el foro de Repertorio Español, con apoyo de la beca Van Lier del New York Community Trust 2026–2027.

Creada en 2020, esta dramaturgia —que obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo y fue publicada en el Fondo de Cultura Económica (FCE)— repetirá funciones los días 26 y 31 de julio, y 1 y 2 de agosto, en dicho foro.

Es un honor muy grande que mi obra llegue a Nueva York, porque de alguna forma siento que represento al país y a mi estado. Al inicio no lo creía, porque normalmente una siempre está buscando cómo ganar convocatorias, que es el principal medio que tenemos para difundir nuestro trabajo, pero de pronto un día te buscan y eso es el fruto de años de trabajo”, dice Valeria Loera a Excélsior.

La dramaturga Valeria Loera obtuvo con esta obra el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo y fue publicada en el Fondo de Cultura Económica (FCE). Cortesía Valeria Loera

Y agrega: “Ha sido sorprendente ver el impacto que ha tenido esta obra, porque, obviamente, una escribe con la idea y la sensación de querer compartir una historia, algo que una lleva masticando en la cabeza un tiempo y, de pronto, ver que tiene esta capacidad de conectar con la gente, ya no sólo de manera local… Quiero creer que esta obra encontrará su forma de llegar al público neoyorquino”.

El origen del relato y sus desdoblamientos

¿Cuál es el relato de esta obra que ya fue montada en Tijuana, Morelos, Chihuahua y la Ciudad de México?, se le pregunta a la dramaturga. “¡Violencia! es una obra con un título engañoso, porque, cuando lo lees, crees que tratará sobre el narcotráfico o la violencia de género, pero la verdad es que va hacia otro lado. Es la historia de una mujer llamada Violencia López, quien, a raíz de una decepción amorosa... decide encerrarse en su casa, en su mente y en sus pensamientos intrusivos.

La dramaturga mexicana Valeria Loera presentará su obra de teatro en el foro Repertorio Español, del 25 de julio al 2 de agosto. Cortesía Sergio Carreón Ireta/CNT

Es como una forma de atravesar un duelo por ese amor, así que todo el tiempo esta mujer está en diálogo consigo misma, con sus desdoblamientos, es decir, hay una Violencia López que sale de abajo de la cama, otra de la alacena, del bote de basura, del armario… y cada personaje es un pensamiento intrusivo”, abunda.

Por ejemplo, el personaje que sale debajo de la cama habla del insomnio y de las cosas que le impiden dormir, mientras recuerda todo lo que hizo mal y los pendientes que la agobian.

La dramaturga mexicana Valeria Loera presentará su obra de teatro en el foro Repertorio Español, del 25 de julio al 2 de agosto. Cortesía Sergio Carreón Ireta/CNT

Sumado a esto, Violencia López dialoga con el fantasma de su padre, que vive en la nevera del refrigerador. Pero la dinámica del personaje se rompe cuando su mamá llega con la noticia de que está por casarse de nuevo y le hereda su muñeco sexual, que es una especie de Pinocho moderno y erótico, que cobra vida y se convierte en una voz más que dialoga con ella”, comenta.

El significado del nombre y beca Van Lier

¿Por qué el personaje lleva ese nombre? “Los romanos decían que el nombre es destino y yo quería hacer una protagonista cuyo nombre definiera su forma de estar en la vida.

Al inicio pasé por ideas como Dolores, Soledad, pero no terminaba de englobar lo que es Violencia para mí”, concluye.

La Van Lier Directing Fellowship apoya a jóvenes directores latinos en Nueva York, brindando tutoría y una plataforma profesional para montar producciones completas.

El ciclo 2026 se centra en las voces contemporáneas, poniendo en primer plano historias de salud mental, legado familiar y la experiencia de los inmigrantes. Este año, una de las dos obras que serán apoyadas es ¡Violencia!, que tendrá cinco funciones, del 25 de julio al 2 de agosto, en Repertorio Español.