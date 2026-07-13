Buscan protección para el sitio Los Tlalteles y el Área Natural Protegida de Tláhuac-Xico

Especialistas anunciaron ayer que buscarán conformar el corredor biocultural Ayaqueme-Los Tlalteles, luego de que Excélsior revelara el saqueo y la destrucción gradual de dicho sitio arqueológico, ubicado en Chalco, Estado de México.

Queremos que Los Tlalteles comparta frontera con el Área Natural Protegida de Tláhuac-Xico, para que sea una extensión de facto de este espacio”, expuso el arquitecto Laurent Herbiet, director de la oficina de diseño sostenible Riparia.

Así que con Los Tlalteles serían 2,000 hectáreas nuevas, más las 13,400 que tiene Ayameque, (con lo cual) se crearía un corredor biocultural de 15,400 hectáreas”, aseguró.

El experto, quien diseñó la propuesta, mencionó que salvar el sitio arqueológico Los Tlalteles es posible, siempre y cuando exista el interés de una directiva federal.

Especialistas anunciaron ayer que buscarán conformar el corredor biocultural Ayaqueme-Los Tlalteles. Especial

Un ecosistema arqueológico único en México

En la presentación del proyecto, ante una centena de habitantes, Herbiet dijo que en otros municipios del país ya no existen estructuras de tlalteles (una especie de chinampas habitables) en pie.

Así que Chalco sería único, porque no hay otro sistema de tlalteles visitable en México. Hay uno en Chimalhuacán que está invadido y otro en Santa Cruz Atizapán, en Lerma”, expuso.

En palabras del arquitecto, rescatar el sitio prehispánico será complejo, “porque hay muchos intereses comerciales de urbanización ilegal, pero si esto se convierte en un tema social, nos harán caso”.

Y aseguró que antes de las construcciones irregulares de vivienda, Los Tlalteles era una zona donde el municipio encauzaba el agua para evitar inundaciones en Chalco.

Vivienda de calidad frente al desarrollo hídrico

José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, visitó la zona afectada para inspeccionar el impacto en el sitio Los Tlalteles, en Chalco. Reyna Paz Avendaño

La propuesta es que si alguien ya invirtió 5,000 pesos en una vivienda y es un terreno que estará pagando por 10 años, que se restituya ese gasto en una vivienda de calidad.

¿Y en esa misma área se conservarían los vestigios?, se le preguntó. “Los Tlalteles siempre estuvieron bajo el agua durante su existencia. Por eso, de que se tapen con cascajo a que se restauren y se reinunden es mejor a que se pierdan. Es viable tener buena vivienda y, enfrente, un parque hídrico cultural. El chiste es que no se termine de urbanizar la zona”, dijo.