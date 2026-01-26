Benito Taibo, un historiador apasionado de la gastronomía y el folclor mexicano

Seguramente ubicas a Benito Taibo por su participación en un famoso canal de cocina, donde recorre lugares de México para mostrar su gastronomía. Pero, quizá no ubicas su faceta como poeta, escritor e historiador… ¿cómo logra combinarlas todas?

Nacido en la Ciudad de México en 1960, Benito Taibo es hijo de Paco Ignacio Taibo I y Maricarmen Mahojo de Taibo. Así es, su padre es el conocido escritor, dramaturgo e historiador español, con un papel clave en el periodismo cultural de nuestro país.

La vida de Benito siempre ha estado rodeada de letras y cultura. De hecho, inició su trayectoria como autor en la poesía, para después consolidarse como novelista. Además, estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Su interés por la historia y los temas culturales y sociales, han caracterizado su carrera, la cual también ha abarcado los medios de comunicación, donde ha participado como columnista, guionista y director de Radio UNAM.

Pero en los últimos años se ha ganado un lugar especial en la televisión gracias a elGourmet, un canal dedicado a la gastronomía, donde su conocimiento y carisma han cautivado al público. ¿Qué lo llevó a este camino?

Para descubrirlo, platicamos con Benito Taibo sobre cómo la comida ha estado presente en su vida y obra, pero también, del papel que esta tiene en la historia y cultura de un país, además de sus proyectos para seguir difundiendo la cocina mexicana.

Benito Taibo ha demostrado que la historia de México también se cuenta a través de su comida Alexis Almeira / Andrés Salinas

La comida en la vida de Benito Taibo, un puente social y una pasión heredada

Benito Taibo no solo come, también cocina, un gusto que heredó de su madre, orgullosa asturiana que preparaba no solo platillos clásicos como la fabada, sino cualquier plato, gracias a un don que, el mismo Benito señala, no ha visto en otro cocinero.

Doña Maricarmen era capaz de repetir un plato sin conocer la receta, solo probándolo, pues tenía un feeling para descifrarla no solo con la lengua, sino con las manos. De ahí que hoy Benito cocine los platos que le legó su madre, pero también comida mexicana y un poco de todo.

Para él, como para muchos, la cocina es un acto de amor, un acto de confianza. Y es que, desde pequeño, aprendió que cocinar y comer también son un acto civil, pues al sentarte en una mesa con otros, estás creando civilización.

Por la mesa familiar pasaron personajes como Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Ángel González, Luis Ríos, José Emilio Pacheco, entre muchos otros, una tradición que él mantiene con la nueva inteligencia del siglo XXI, como llama a sus compañeros y amigos.

Esto demuestra que la comida y la cocina, han formado parte de su historia, pero ¿cómo decide comenzar a escribir sobre ella y, más importante, contar la historia de México a través de su gastronomía?

Benito explica que empezó a escribir sobre gastronomía hace muchos años y su padre fue un gran impulsor para hacerlo. Paco Ignacio Taibo I era un curioso de la comida y, cada que salían, le decía una palabra que se le tatuó a Benito en el alma: prueba.

De esta forma, se dedicó a probar el mundo, pues, subraya, este entra por la lengua. Así nació un interés por la gastronomía que va más allá del acto de comer y transforma la comida en una experiencia social, capaz de formar identidades y evocar recuerdos.

Esto se refleja en “Cuchara y Memoria”, una serie con dos libros donde Benito explora la relación entre la comida, la memoria y la cultura, con relatos, anécdotas y reflexiones.

Y es que, definitivamente, la comida forma parte de nuestras historias personales, pero también colectivas. Por ejemplo, la cocina mexicana es resultado del sincretismo entre las tradiciones e ingredientes prehispánicos y aquellos que trajo la Conquista.

Además, muchos eventos históricos de nuestro país han estado marcados por la comida.

Para Benito Taibo, al sentarnos a la mesa con otros creamos civilización Canva

La historia de México narrada a través de la gastronomía

Para Benito Taibo, México es uno de los países más importantes del mundo a nivel gastronómico, no por nada la comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un título que se busca ampliar.

Como explica, el objetivo es que se abarque la comida tradicional de México en general y no solo la de Michoacán, pues nuestro país tiene una enorme diversidad de ingredientes y platillos desde el norte hasta el sur. Y, básicamente, nuestra historia está ligada a la comida.

Uno de los grandes ejemplos son los chiles en nogada, alrededor de los cuales se ha edificado la leyenda que dice que se prepararon para Agustín de Iturbide cuando entró a Puebla con el Ejército Trigarante.

Si bien, no existe ningún papel que así lo demuestre, forma parte del imaginario colectivo y, por lo tanto, de la memoria popular. Pero también hay otros que están documentados, cambios trágicos donde la comida también tuvo un papel clave.

Como explica Benito Taibo, uno de ellos es el asesinato de Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, frente a un plato de chivo enchilado. También estuvo presente la comida cuando se reunieron Moctezuma y Cortés.

En este momento, “presentaban el uno al otro era su idiosincrasia, su forma de ver el mundo, su manera de relacionarse con la tierra, a través de la comida”. Y es que, definitivamente, en palabras de Taibo: “para conocer un pueblo, tienes que conocer lo que come ese pueblo”.

Los chiles en nogada son uno de los platillos más arraigados a la historia e identidad mexicana Canva

Benito Taibo en la televisión: una nueva forma de hacer programas gastronómicos

La relación de Benito Taibo con los medios de comunicación no es nueva. Sin embargo, en 2012 hizo su primera incursión con un programa gastronómico llamado “La historia se sienta a la mesa” en el canal elGourmet.

En él, Taibo abordaba cómo los eventos históricos y personajes emblemáticos tuvieron una relación importante con la comida. Por lo tanto, marcó una nueva forma de hablar de la gastronomía mexicana, al involucrar no solo técnicas, sino una perspectiva histórica y cultural.

El interés del público por estas historias fue claro, manteniendo a Benito como uno de los favoritos cuando de hablar de la cocina de México se trata. Por eso, desde el 2021 mantiene vivo el programa “Fiestas con Sabor Mexicano”, centrado en los platillos típicos asociados a las fiestas tradicionales de México.

El 14 de enero de este año inició la tercera temporada, explorando “La feria de la barbacoa”, “La feria del chile en nogada”, entre otras que permiten adentrarnos al corazón del país a través de sus festividades, profundamente arraigadas en la comunidad.

¿Cómo nace la idea de esta serie? Si bien, nació del canal, Benito explica que la acogió con cariño porque, para él, todo lo que tiene que ver con la tradición y las fiestas, está ligado íntimamente a la comida de nuestros pueblos.

Además, sigue la línea en la que ha trabajado, donde las leyendas, historias y tradiciones tienen un papel clave. Pero, ¿qué ha encontrado al recorrer las fiestas de diferentes partes del país, que lo haya sorprendido?

Benito Taibo reconoce que vive a través de los ojos del asombro y este programa es una gran oportunidad de ser sorprendido, pues todo el tiempo descubre cosas que no sabía que existían y escarba en ellas para encontrar sus más profundos raíces y significados.

Y es que, sin duda, hay mucho que no conocemos de México, empezando por su cocina. Por esa razón, los programas gastronómicos siguen teniendo un papel importante.

Como explica Benito: “El mundo es mucho más amplio y ajeno de lo que pensamos, porque los seres humanos estamos hechos de curiosidad. En cuanto abres una rendija y descubres un mundo nuevo, que está a seis cuadras de tu casa, se te abre el panorama, eso se llama cultura”.

Sin duda, la gastronomía mexicana es mucho más que platos deliciosos, cada uno cuenta algo sobre su origen, y Benito Taibo sabe contarlo, despertando nuestro interés por conocer más. No te lo pierdas en su programa y todos sus proyectos.