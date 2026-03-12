Sogem festeja 50 años; rehabilita su patrimonio y transforma su escuela

Consolidar el Centro Cultural Sogem, que integra el Teatro Enrique Lizalde, el Foro Rodolfo Usigli, la Sala Víctor Hugo Rascón Banda, la Escuela de Cine Arte 7, las aulas de la Escuela de Escritores y una biblioteca con seis mil ejemplares, es el proyecto central con el que la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) celebra este año medio siglo de vida.

La infraestructura del conjunto, ubicado en Héroes del 47 número 122, en Coyoacán, está siendo rehabilitada con la idea de “visibilizar a la Sogem” para que la gente la conozca y se acerque, detalló ayer Manuel Rodríguez Ajenjo.

En rueda de prensa, Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de esta sociedad de gestión colectiva, fundada el 23 de agosto de 1976, que posee unos mil 500 socios, comentó que buscan que se convierta en “una institución activa, moderna y necesaria para la defensa del derecho de autor”.

Detalló que la Sogem nació al fundirse en una sola la Sociedad de Escritores Cinematográficos de Radio y Televisión con la Unión Nacional de Autores de Teatro y un grupo de literatos destacados, como Juan Rulfo, Fernando del Paso y José Agustín, que encabezaba un movimiento literario renovador.

Su principal misión es “defender los derechos de autor de literatos, dramaturgos y escritores de cine, radio y televisión”, dijo.

Pedro Trejo, de la rama teatral, señaló que en el Teatro Enrique Lizalde, que es un escenario clásico, a la italiana, se cambió toda la iluminación y los centros de carga; que el Foro Rodolfo Usigli es el único corral de comedias que tiene la Ciudad de México y la Sala Víctor Hugo Rascón representa un espacio alternativo con 70 localidades para charlas, conferencias y lecturas dramatizadas.

“Se acaba de rehabilitar toda la estructura del centro cultural, que estaba deteriorado. Se está trabajando en la reapertura de la biblioteca. Las aulas de la Escuela de Escritores se utilizan para talleres y ensayos”, agregó.

Los representantes de las diversas disciplinas enumeraron las actividades que han organizado de marzo a agosto: concursos de dramaturgia y guion de cine, talleres, conferencias y presentaciones de libros, con la participación de escritores como Juan Villoro y Ramón Obón, entre otros.

Rodríguez Ajenjo aclaró que no está cerrada la Escuela de Escritores de la Sogem, fundada hace 39 años, porque se siguen impartiendo talleres y clases magistrales; pero admitió que “está en pausa la modalidad del diplomado de Escritura Creativa” y que ya no tiene plan de estudios ni planta fija de maestros.

Ante su afirmación de que la escuela arrastraba un déficit financiero y que el diplomado sólo tenía cinco alumnos hace año y medio que se cerró, la escritora Claudia Guillén, quien dirigió la Escuela de la Sogem de 2020 a 2024, detalló en entrevista que el plantel ingresó en esos cuatro años unos 6 millones 269 mil pesos y se atendieron a 432 alumnos en 13 diplomados y 18 talleres; dice que en 2024 tenían 71 estudiantes.

“Estas cifras aproximadas están respaldadas por los recibos de pago que los alumnos hacían como cuotas de recuperación, que aún conservo. Me los enviaban porque cada mes entregaba un informe al área administrativa. No la entregué con déficit”, concluye.