Reivindican el uso del zapoteco

OAXACA. Oax.- La calle principal del municipio de San Melchor Betaza, ubicado en la Sierra Juárez, cuenta con un mural que enaltece el uso del idioma zapoteco y refrenda el derecho de los pueblos a expresarse en su lengua, en todos los espacios públicos y consolida su protección como eje fundamental de justicia social y la soberanía cultural.

La pieza lleva por nombre Rpajo mitl (El refajo de Betaza) de la artista Cinthia Victoria Gaspar Teodocio (1996), oriunda de San Melchor Betaza, egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico, de la UNAM.

La también integrante del Colectivo Dill Yel Nbán, un grupo serrano enfocado en la elaboración de material didáctico para la difusión de la lengua zapoteca, representó en el mural Rpajo mitl a una mujer con su traje tradicional entre flores y plantas endémicas de la localidad.

A los costados de la obra se observan elementos que conforman la identidad del pueblo de Betaza, como son los huaraches tradicionales y las trenzas que usan las mujeres.

El mural ocupa un espacio de seis metros por 2.5 metros de altura y se ubica en la calle Insurgentes. Esta obra es parte de la iniciativa Paisajes lingüísticos de la Secretaría de Interculturalidad, a cargo del escritor zapoteco Víctor Manuel Vásquez ( Víctor Cata).

También se instalaron 45 letreros con los nombres de los sitios más comunes de la población, como son las escuelas, el comedor, el palacio municipal, el jaripeo, el panteón, el kiosco, y la iglesia, entre otros.

Esta acción se complementa con las actividades lúdicas en zapoteco.