Glantz y Poniatowska dialogan sobre la vida y la literatura en la Filco

Mujeres que escriben, mundos que cambian es el nombre del conversatorio que sotendrán las escritoras mexicanas Margo Glantz (1930) y Elena Poniatowska (1932) este sábado 14 de marzo, a las 11:00 horas, en la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco).

La novelista y ensayista de 96 años y la narradora y periodista de 93, figuras fundamentales de las letras hispanas, reflexionarán sobre su proceso de escritura y el papel de las mujeres en la literatura, informó la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.

Lectora asidua desde de los nueve años, Glantz decidió estudiar letras, enseñarlas, hacerlas parte de su vida, fragmentarlas y hurgar en ellas para crear historias “rompedoras” y cuestionadoras.

Ha construido un universo literario guiado por la pasión por el cuerpo, el erotismo, la sexualidad, la mujer y la memoria, temas sobre los que ha echado luz de manera singular.

“La escritura es una de las cosas fundamentales para mí. Mi deseo, si puedo, es escribir hasta el último momento. Probablemente he roto barreras sin darme cuenta”, comentó Glantz en entrevista el año pasado.

Por su parte, Poniatowska destacó el 6 de marzo, en la inauguración de Filco, que ha llevado de manera paralela dos carreras.

“Soy periodista, pregunto y pregunto porque no sé cuál será la respuesta final; pero es algo que hago desde hace años, yo creo que desde niña siempre pregunté”.

Y la Premio Cervantes adelantó que actualmente sigue trabajando en un libro que sería sobre su madre, Paula Amor.

“En el fondo es sobre las mujeres. Hay muchas mujeres sobre las que me interesa escribir. Siempre me he inclinado por las más desconocidas, las que pasan por la calle, las vendedoras”.

Este “diálogo estelar” entre Margo Glantz y Elena Poniatowska se realizará en el escenario Carol Wilson del Jardín Hidalgo de Coyoacán y será moderado por el periodista cultural Adrián Figueroa.