Archivos históricos en el olvido; coloquio patrimonio documental en los museos

Faltan muchos archivos históricos de México por recuperar y preservar, por lo que nuestra memoria yace incompleta, dispersa y con la posibilidad de que se pierda entre cajas de cartón o en el scroll infinito del algoritmo.

Así lo expuso a Excélsior Verónica Loera y Chávez Castro, directora de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi), quien ayer participó en el coloquio Patrimonio documental en los museos: un reto permanente, en el Foro Valparaíso de la CDMX y que hoy tendrá su segundo día.

“En el interior del país, estamos al inicio de que todos los archivos de México estén organizados o, al menos, inventariados, porque muchas veces nos topamos con que esos acervos se encuentran en el baño de la presidencia municipal o en lugares con humedad y con poco o nada de condiciones de conservación”, expuso.

“La verdad es que son pocos los archivos en México que tienen presupuesto para su atención y cuidado… o siquiera para tener un archivista. Ya no digamos que si tienen el espacio, la estantería móvil o la computadora, sino al menos, ¡un responsable!”, aseguró.

Loera y Chávez explicó que muchas veces a quien le toca preservar los acervos es a la secretaria de la parroquia o del municipio. “Los responsables son gente de buena voluntad, a quienes hay que agradecerles, porque sin ellos (los acervos) estarían peor, pero también se les debe brindar una capacitación como archivistas y como historiadores para descubrir los tesoros que tienen”, aseveró.

Por último, detalló que en los últimos dos años, Adabi ha colaborado en la organización de 37 archivos parroquiales, con el apoyo de tres personas, y adelantó que trabajarán en Michoacán y en Puebla con ayuda de un historiador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“NO APRENDEMOS”

En el coloquio, Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, habló de la relevancia de los archivos, de la destrucción del patrimonio en la guerra, del expolio del patrimonio y de la falta de reconocimiento a las indagaciones ya existentes.

Habló, por ejemplo, de la investigación realizada por Jaime Cuadriello y un equipo de investigadores en torno al pintor novohispano Miguel Cabrera, que, pese a la información aportada, dependencias como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) siguen difundiendo información inexacta.

“En una exposición del Palacio de Iturbide se nos enseñó, a través de un coloquio con Investigaciones Estéticas de la UNAM la fecha de nacimiento de Cabrera, quien no nació en San Miguel Tlalixtac de Cabrera, sino en Antequera de Oaxaca, ya que hay un homónimo… pero, ¿por qué el INBAL y el INAH no han cambiado sus fechas?”, cuestionó.

“Por qué otros museos no han cambiado las fechas, como en la Basílica de Guadalupe, pese a que hubo una exposición referencial en el Palacio de Iturbide”, la cual viajó a Europa y EU. Incluso, refirió que en otras exposiciones dentro del mismo Palacio de Iturbide se ha referido el dato erróneo.

“Y peor aún, en esta institución ha habido otras exposiciones donde Cabrera utiliza la fecha equivocada, es decir, no estamos aprendiendo lo que hemos construido de conocimiento. ¿Por qué nuestra indolencia? Si ya el conocimiento está aprendido, ¿por qué no lo difundimos como investigadoras, como archivos, bibliotecarios, desde la curaduría y la investigación? ¿Por qué no homologamos (el conocimiento)? ¿Por qué no tenemos bases de datos? ¿Por qué no compartimos el conocimiento que pareciera que se queda en proyectos en específico y eso solamente pasa en América Latina?”, señaló.

Miranda también lamentó que la Secretaría de Cultura, decidiera “de buenas a primeras y sin un diálogo de por medio, colocar al Centro de la Imagen –que siempre se mantuvo con autonomía y autogestión– dentro (de la estructura) de la Dirección General de Bibliotecas. Yo no sé si es positivo o negativo, pero el hecho es el porqué, el para qué, el cómo y la poca transparencia”, expuso.

Finalmente, señaló lo que pasa con el patrimonio de países como Irán, que actualmente viven bajo fuego y pierden sus acervos y sus inmuebles.

“¿Qué pasa con palacios repletos de cristal del siglo XII al XVII que están siendo destruidos?, ¿qué pasa con ciudades enteras que han sido colapsadas, como Palmira?”, concluyó.

El coloquio Patrimonio documental en los museos: un reto permanente, fue inaugurado ayer por Natalia Pollak, directora de Patrimonio Cultural Banamex; Daniel Sanabria, presidente de AMABPAC, e Irina Prado, coordinadora de RBAHC.