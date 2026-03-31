AQÜIFERA 2026: Festival con más de 200 actividades este fin de semana en Chapultepec
El Festival del Bosque propone el aprendizaje ambiental como una experiencia colectiva a través de conferencias, conciertos, teatro, cuentacuentos y exposiciones
AQÜIFERA, Festival del Bosque 2026, es un espacio vivo donde se cruzan naturaleza, cultura y ciudad. Año con año, esta celebración ha puesto el foco en distintas formas de vida y en la relación que sostenemos con ellas.
En esta edición, se invita a reflexionar sobre el agua no solo como un recurso, sino también como historia, infraestructura, memoria y, sobre todo, como una responsabilidad que nos compete a todos.
AQÜIFERA organiza su programación a través de charlas, experiencias y manifestaciones culturales que enlazan el pasado con los retos actuales.
En el Foro del Agua, especialistas, académicos y organizaciones abordarán temas que van desde la gestión hídrica en CDMX hasta la dimensión social del acceso al agua, incluyendo discusiones sobre cosecha de lluvia, restauración de ecosistemas y cultura hídrica.
El festival ofrecerá talleres para entender el ciclo del agua, actividades para niñas y niños que conectan juego y aprendizaje y recorridos y experiencias inmersivas dentro del bosque.
Durante cuatro días, Chapultepec se convierte en un punto de encuentro donde el agua deja de ser fondo y se vuelve protagonista.
Estas son algunas actividades:
FORO DEL AGUA (Conferencias y paneles)
Jueves 2 de abril
Viernes 3 de abril
Sábado 4 de abril
Domingo 5 de abril
ALTAR A LA PATRIA (Escenario principal)
Todos los días desde las 10:00 hasta las 17:00 hrs
Actividades destacadas:
Participan compañías de teatro, ensambles musicales, cuentacuentos y proyectos escénicos.
FUENTE DE LA TEMPLANZA (Talleres y experiencias)
10:00 a 17:00 hrs (continuo)
- ¿De dónde viene el agua?
- Captación de lluvia
- Plomería básica
- Juegos educativos sobre cuidado del agua
- Experiencias sonoras y visuales
- Cine domo (todo el día): sistema hídrico del Valle de México
CÁRCAMO DE DOLORES
AUDIORAMA
13:00 – 14:00 — Experiencia sonora
EXPOSICIONES
Juventud Heroica
Casa de los Espejos
Complejo Cultural Los Pinos
Para ver todas las actividades consulta la CARTELERA COMPLETA.
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