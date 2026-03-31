AQÜIFERA 2026: Festival con más de 200 actividades este fin de semana en Chapultepec

AQÜIFERA, Festival del Bosque 2026, es un espacio vivo donde se cruzan naturaleza, cultura y ciudad. Año con año, esta celebración ha puesto el foco en distintas formas de vida y en la relación que sostenemos con ellas.

En esta edición, se invita a reflexionar sobre el agua no solo como un recurso, sino también como historia, infraestructura, memoria y, sobre todo, como una responsabilidad que nos compete a todos.

AQÜIFERA organiza su programación a través de charlas, experiencias y manifestaciones culturales que enlazan el pasado con los retos actuales.

En el Foro del Agua, especialistas, académicos y organizaciones abordarán temas que van desde la gestión hídrica en CDMX hasta la dimensión social del acceso al agua, incluyendo discusiones sobre cosecha de lluvia, restauración de ecosistemas y cultura hídrica.

El festival ofrecerá talleres para entender el ciclo del agua, actividades para niñas y niños que conectan juego y aprendizaje y recorridos y experiencias inmersivas dentro del bosque.

Durante cuatro días, Chapultepec se convierte en un punto de encuentro donde el agua deja de ser fondo y se vuelve protagonista.

Estas son algunas actividades:

FORO DEL AGUA (Conferencias y paneles)

Jueves 2 de abril

11:00 — Panel: Diálogos por Chapultepec, el agua

12:00 — Conversatorio: Manejo del agua pluvial en la CDMX

13:00 — Panel: Rescate de ríos en la CDMX

14:00 — Conferencia: Lagos de la Cuenca de México

15:00 — Conferencia: El agua que sostiene la vida

16:00 — Conferencia: Agua y género

Viernes 3 de abril

11:00 — Panel: Cuidado del agua

12:00 — Conferencia: El agua en Chapultepec

13:00 — Conferencia: Bosques y agua

14:00 — Conferencia: Cosecha de lluvia comunitaria

15:00 — Conferencia: Cosecha de lluvia a gran escala

16:00 — Conferencia: Infraestructura hídrica del Valle de México

Sábado 4 de abril

11:00 — Conferencia: Cultura del agua incluyente

12:00 — Conferencia: Restaurar el agua

13:00 — Conferencia: Deidades del agua (época prehispánica)

14:00 — Conferencia: Chapultepec y el ciclo del agua

15:00 — Conferencia: Ciudades esponja

16:00 — Conferencia: Historia del Bosque de Chapultepec

Domingo 5 de abril

11:00 — Conferencia: Memoria del agua

12:00 — Conferencia: Calidad del agua

13:00 — Panel: Comunidades en defensa del agua

14:00 — Conferencia: Aprender de la naturaleza

15:00 — Conferencia: Viaje de una gota

16:00 — Conferencia: Diseño con el agua

ALTAR A LA PATRIA (Escenario principal)

Todos los días desde las 10:00 hasta las 17:00 hrs

Actividades destacadas:

10:00 — Cuentacuentos

11:00 — Teatro ( Tlalocan )

12:00 — Teatro / música

13:00 — Teatro o música

14:00 — Música en vivo

15:30 — Música / danza

17:00 — Concierto principal

Participan compañías de teatro, ensambles musicales, cuentacuentos y proyectos escénicos.

FUENTE DE LA TEMPLANZA (Talleres y experiencias)

10:00 a 17:00 hrs (continuo)

Talleres: Aquaviva, Zona lacustre, Sonido líquido

Talleres infantiles: Superhéroes del agua

Actividades prácticas:

¿De dónde viene el agua?

Captación de lluvia

Plomería básica

Juegos educativos sobre cuidado del agua

Experiencias sonoras y visuales

Cine domo (todo el día): sistema hídrico del Valle de México

CÁRCAMO DE DOLORES

10:00 – 16:00 — Microcharlas (agua como derecho, huella hídrica, origen del agua)

10:00 – 13:00 — Talleres PILARES

11:00 – 16:00 — Talleres creativos

13:00 – 16:00 — Actividades participativas y danza

AUDIORAMA

13:00 – 14:00 — Experiencia sonora

EXPOSICIONES

Juventud Heroica

17:00 – 18:00 — Exposición fotográfica El recuerdo del agua

Casa de los Espejos

10:30 – 18:00 — Instalación N Corrientes y reflejos

Complejo Cultural Los Pinos

10:00 – 17:00 — Exposición Agua. El elemento sagrado

Para ver todas las actividades consulta la CARTELERA COMPLETA.

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