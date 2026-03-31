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AQÜIFERA 2026: Festival con más de 200 actividades este fin de semana en Chapultepec

El Festival del Bosque propone el aprendizaje ambiental como una experiencia colectiva a través de conferencias, conciertos, teatro, cuentacuentos y exposiciones

Por: Vanessa Arteaga

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Ilustración creada con inteligencia artificial mediante ChatGPT (OpenAI)

AQÜIFERA, Festival del Bosque 2026, es un espacio vivo donde se cruzan naturaleza, cultura y ciudad. Año con año, esta celebración ha puesto el foco en distintas formas de vida y en la relación que sostenemos con ellas.

En esta edición, se invita a reflexionar sobre el agua no solo como un recurso, sino también como historia, infraestructura, memoria y, sobre todo, como una responsabilidad que nos compete a todos.

AQÜIFERA organiza su programación a través de charlas, experiencias y manifestaciones culturales que enlazan el pasado con los retos actuales.

En el Foro del Agua, especialistas, académicos y organizaciones abordarán temas que van desde la gestión hídrica en CDMX hasta la dimensión social del acceso al agua, incluyendo discusiones sobre cosecha de lluvia, restauración de ecosistemas y cultura hídrica.

El festival ofrecerá talleres para entender el ciclo del agua, actividades para niñas y niños que conectan juego y aprendizaje y recorridos y experiencias inmersivas dentro del bosque.

Durante cuatro días, Chapultepec se convierte en un punto de encuentro donde el agua deja de ser fondo y se vuelve protagonista. 

Estas son algunas actividades:

FORO DEL AGUA (Conferencias y paneles)

Jueves 2 de abril

  • 11:00 — Panel: Diálogos por Chapultepec, el agua
  • 12:00 — Conversatorio: Manejo del agua pluvial en la CDMX
  • 13:00 — Panel: Rescate de ríos en la CDMX
  • 14:00 — Conferencia: Lagos de la Cuenca de México
  • 15:00 — Conferencia: El agua que sostiene la vida
  • 16:00 — Conferencia: Agua y género

    • Viernes 3 de abril

  • 11:00 — Panel: Cuidado del agua
  • 12:00 — Conferencia: El agua en Chapultepec
  • 13:00 — Conferencia: Bosques y agua
  • 14:00 — Conferencia: Cosecha de lluvia comunitaria
  • 15:00 — Conferencia: Cosecha de lluvia a gran escala
  • 16:00 — Conferencia: Infraestructura hídrica del Valle de México

    • Sábado 4 de abril

  • 11:00 — Conferencia: Cultura del agua incluyente
  • 12:00 — Conferencia: Restaurar el agua
  • 13:00 — Conferencia: Deidades del agua (época prehispánica)
  • 14:00 — Conferencia: Chapultepec y el ciclo del agua
  • 15:00 — Conferencia: Ciudades esponja
  • 16:00 — Conferencia: Historia del Bosque de Chapultepec

    • Domingo 5 de abril

  • 11:00 — Conferencia: Memoria del agua
  • 12:00 — Conferencia: Calidad del agua
  • 13:00 — Panel: Comunidades en defensa del agua
  • 14:00 — Conferencia: Aprender de la naturaleza
  • 15:00 — Conferencia: Viaje de una gota
  • 16:00 — Conferencia: Diseño con el agua

    • ALTAR A LA PATRIA (Escenario principal)

    Todos los días desde las 10:00 hasta las 17:00 hrs

    Actividades destacadas:

  • 10:00 — Cuentacuentos
  • 11:00 — Teatro (Tlalocan)
  • 12:00 — Teatro / música
  • 13:00 — Teatro o música
  • 14:00 — Música en vivo
  • 15:30 — Música / danza
  • 17:00 — Concierto principal

    • Participan compañías de teatro, ensambles musicales, cuentacuentos y proyectos escénicos.

    FUENTE DE LA TEMPLANZA (Talleres y experiencias)

    10:00 a 17:00 hrs (continuo)

  • Talleres: Aquaviva, Zona lacustre, Sonido líquido
  • Talleres infantiles: Superhéroes del agua
  • Actividades prácticas:

    • ¿De dónde viene el agua?

    • Captación de lluvia

    • Plomería básica

    • Juegos educativos sobre cuidado del agua
    • Experiencias sonoras y visuales
    • Cine domo (todo el día): sistema hídrico del Valle de México

    CÁRCAMO DE DOLORES

  • 10:00 – 16:00 — Microcharlas (agua como derecho, huella hídrica, origen del agua)
  • 10:00 – 13:00 — Talleres PILARES
  • 11:00 – 16:00 — Talleres creativos
  • 13:00 – 16:00 — Actividades participativas y danza

    • AUDIORAMA

    13:00 – 14:00 — Experiencia sonora 

    EXPOSICIONES

    Juventud Heroica

  • 17:00 – 18:00 — Exposición fotográfica El recuerdo del agua

    • Casa de los Espejos

  • 10:30 – 18:00 — Instalación NCorrientes y reflejos

    • Complejo Cultural Los Pinos

  • 10:00 – 17:00 — Exposición Agua. El elemento sagrado

    • Para ver todas las actividades consulta la CARTELERA COMPLETA.

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