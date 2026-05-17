MUAC al alcance de un clic: Digitaliza su acervo de 2 mil 200 obras

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM lanza una plataforma que permite consultar su acervo artístico en línea, informó el recinto en un comunicado.

Alojada en el sitio coleccionmuac.unam.mx, esta interfaz funciona no sólo como galería virtual, sino también como una herramienta de investigación exhaustiva que permite explorar esta colección, integrada con más de 2 mil 200 obras de más de 400 artistas.

La iniciativa pone a disposición de la comunidad académica y el público general un conjunto significativo de piezas que dan cuenta de la diversidad de técnicas, materiales y enfoques conceptuales que han configurado la historia reciente del arte en México desde 1952 a la fecha.

En una primera etapa presenta recursos para explorar la colección, ya sea por nombre de artistas, título de obras, tipo de objeto y técnica.

En cada ficha de obra se ofrecen datos vinculados a vocabularios controlados y estándares internacionales, lo que facilita la precisión en procesos de búsqueda.

El acervo del MUAC estará al alcance de un clic. Cortesía MUAC

Además, destaca una sección de obras relevantes acompañadas de comentarios y cápsulas de video, donde los propios artistas explican su trabajo e incluye un registro fotográfico detallado que documenta tanto la obra en su conjunto como sus elementos particulares, facilitando una aproximación visual y analítica para la investigación, la docencia y la difusión cultural.

Cualquier usuario de esta plataforma podrá encontrar un catálogo de piezas icónicas como "Nivel de confianza" (2015) de Rafael Lozano-Hemmer, la instalación "Balones acelerados" (2005) de Gabriel Orozco y la imponente escultura de nylon "Cascada" (1978) de Marta Palau; ejemplos que ilustran la diversidad técnica de la colección.

“El sitio se actualiza constantemente con fotografías y documentación, reafirmando el compromiso del MUAC de poner a disposición pública parte del patrimonio artístico universitario del país”, destaca la institución que ahora está a un clic.