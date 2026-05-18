Qué santo se celebra hoy 18 de mayo: San Félix de Cantalicio, el hermano "Deo Gratias"

Imagina caminar por las calles más ruidosas y caóticas de una ciudad, cargando un pesado saco al hombro para ayudar a los demás, y que tu única respuesta ante cualquier insulto o limosna sea una sonrisa y un sincero "Gracias a Dios".

Esa fue la proeza diaria de un hombre que transformó la mendicidad en una cátedra de alegría mística.

Cada 18 de mayo la Iglesia universal exalta la memoria de San Félix de Cantalicio, el primer fraile capuchino en ser canonizado, cuya vida fue un canto a la humildad y al buen ánimo en medio de la fatiga.

Qué santo se celebra hoy 17 de mayo: San Félix de Cantalicio, el hermano "Deo Gratias" Canva

San Juan I: El Papa mártir que defendió la paz el 18 de mayo

San Juan I fue un Papa del siglo VI que murió en prisión tras ser víctima de las tensiones políticas entre el emperador de Oriente y el rey Teodorico el Grande. Es recordado como un mártir de la unidad y el deber.

Su sacrificio, subraya la valentía de quien no dobla la rodilla ante el poder temporal cuando la fe está en juego. Su auxilio se busca especialmente en situaciones de injusticia legal o conflictos donde la verdad parece estar bajo asedio.

A diferencia de la alegría cotidiana de Félix, Juan I nos ofrece el ejemplo de la fortaleza heroica. Hoy es un día para pedir su auxilio si enfrentas presiones externas que te obligan a comprometer tus valores o tu integridad moral.

Qué santo se celebra hoy 17 de mayo: San Félix de Cantalicio, el hermano "Deo Gratias" Canva

San Estanislao Papczyński: Esperanza para las almas y la vida

San Estanislao Papczyński, también celebrado el 18 de mayo, fue el fundador de la Congregación de los Padres Marianos. Es conocido por su profunda devoción a la Inmaculada Concepción y su intercesión por las almas del purgatorio.

Estanislao fue un visionario que buscó llevar auxilio espiritual a los más olvidados. Su legado es un recordatorio de que la caridad no termina con la muerte, sino que se extiende a través de la oración por quienes ya han partido.

Si hoy te embarga la tristeza por la pérdida de un ser querido o sientes que tu fe se ha debilitado, la figura de San Estanislao es un faro de esperanza. Su auxilio es invocado para encontrar consuelo en el duelo y claridad en la vocación personal.

Qué santo se celebra hoy 17 de mayo: San Félix de Cantalicio, el hermano "Deo Gratias" Canva

Santoral completo: Otros santos y mártires del 18 de mayo

Además de los grandes referentes mencionados, el santoral del 18 de mayo incluye a Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, San Potamón y San Dióscoro. Cada uno de ellos aporta un matiz distinto a la santidad que la Iglesia celebra hoy.

Desde fundadoras de congregaciones hasta mártires de los primeros siglos, el calendario de CatholicSaints.mobi nos muestra que el camino al cielo está abierto para todos. La diversidad de estos perfiles nos permite encontrar un protector sin importar nuestra condición de vida.

Celebrar el santoral de este día es conectar con una herencia de siglos. Al buscar su auxilio, no estamos solos en nuestras batallas; nos acompaña una "nube de testigos" que ya superó las pruebas que hoy nosotros enfrentamos.

Qué santo se celebra hoy 17 de mayo: San Félix de Cantalicio, el hermano "Deo Gratias" Canva

Cómo pedir el auxilio de San Félix de Cantalicio hoy

Para pedir el auxilio de San Félix de Cantalicio, se recomienda realizar un acto de agradecimiento consciente por las dificultades del día, ofreciendo el cansancio del trabajo como una oración de humildad y servicio.

Oración a San Félix para el buen ánimo en el trabajo

Glorioso San Félix de Cantalicio, tú que con un 'Deo Gratias' transformaste el cansancio en alegría y la pobreza en riqueza espiritual. Te pido que me auxilies en mi jornada de hoy; dame la paciencia para sobrellevar las cargas, la sonrisa para tratar a mis semejantes y la fe para ver a Dios en cada tarea sencilla. Que mi trabajo sea, como el tuyo, un camino de luz. Amén."

Ritual sugerido: Si sientes pesadez en tu empleo, intenta repetir "Gracias a Dios" (Deo Gratias) ante cada pequeño logro o incluso ante los contratiempos. Este ejercicio de gratitud radical era el arma secreta de Félix para mantener el alma en paz.

La santidad del 18 de mayo nos enseña que el secreto de la felicidad no está en lo que poseemos, sino en la actitud con la que recibimos la vida. Ya sea con la alegría de Félix o la fortaleza de Juan I, hoy tienes el respaldo del cielo para transformar tu realidad. ¡Camina con confianza!