Digitalizarán legado histórico del general Bernardo Reyes 

Cerca de 50 mil documentos que pertenecieron al general Bernardo Reyes (1849-1913) serán digitalizados, catalogados, clasificados y puestos a disposición de investigadores y de la comunidad en general.

Así lo anunciaron autoridades de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, de la Capilla Alfonsina y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), instancias que encabezarán los trabajos.

El archivo, que actualmente es resguardado en la Capilla Alfonsina, en la CDMX, contiene documentos históricos relacionados con la vida pública, política y militar de Bernardo Reyes, quien fue gobernador de Nuevo León y figura influyente durante el porfiriato, periodo clave para la modernización de Monterrey.

El acervo de Bernardo Reyes se encuentra en la Capilla Alfonsina (Casa Museo Alfonso Reyes), ubicada en la Ciudad de México. Especial

La digitalización, detallaron las autoridades, permitirá generar una copia digital que será resguardada en Nuevo León, facilitando el acceso a investigadores, estudiantes y ciudadanos directamente desde el estado.

El proyecto se dividirá en varias etapas técnicas coordinadas a cargo de la empresa especializada G.DOC, dedicada a la consultoría, automatización e integración de sistemas documentales, con una duración estimada de cuatro meses.

La Secretaría de Cultura de Nuevo León, la Capilla Alfonsina y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) encabezarán los trabajos de digitalización del acervo de Bernardo Reyes. Especial

La primera parte de los trabajos detallaron, implicará una parte técnica, es decir, el escaneo, indexación y creación de archivos bajo criterios internacionales, así como la generación de formatos de alta calidad (TIFF, JPEG y PDF); su almacenamiento, y la reintegración de los materiales originales a su estado de resguardo.

Al respecto, Melissa Segura, titular de Cultura de NL, comentó que este acervo será digitalizado, catalogado y clasificado, “pero lo más importante puesto a disposición de la comunidad en general, de los investigadores, de los estudiosos, por supuesto, y de todos aquellos interesados en la historia de Nuevo León”.

La Secretaría de Cultura de Nuevo León, la Capilla Alfonsina y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) encabezarán los trabajos de digitalización del acervo de Bernardo Reyes. Especial

Durante el anuncio también estuvieron presentes Javier Garciadiego Dantán, director de la Capilla Alfonsina; Octavio López Garza, especialista en gestión documental, quienes celebraron esta iniciativa como un puente entre la tradición y las herramientas tecnológicas modernas, y la titular del INBAL, Alejandra de la Paz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el general Bernardo Reyes nació en Guadalajara, Jalisco el 30 de agosto de 1850. De ideas liberales, combatió a los conservadores y al Imperio de Maximiliano. En 1876 luchó en contra de la rebelión de Tuxtepec, sin embargo, tras el triunfo de Porfirio Díaz se unió al bando vencedor.

La Secretaría de Cultura de Nuevo León, la Capilla Alfonsina y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) encabezarán los trabajos de digitalización del acervo de Bernardo Reyes, padre del escritor y diplomático Alfonso Reyes. Especial

Fue gobernador interino de Nuevo León entre 1885 y 1887 y gobernador constitucional de 1889 a 1900. En 1901 fue designado secretario de Guerra y Marina. Planteó importantes propuestas para renovar y mejorar el ejército. Todo esto aumentó su popularidad, pero también sus enemigos políticos.

Se enfrentó al grupo de los “científicos” por la posibilidad de que Limantour fuera el sucesor de Díaz. Además, consintió, apoyó e incluso participó en el periódico La Protesta que fundó su hijo Rodolfo Reyes, en el cual se atacó al grupo de los “científicos”, pero la influencia de estos últimos fue superior y Bernardo Reyes fue excluido del gabinete en 1902. De 1903 a 1909 volvió a hacerse cargo del gobierno de Nuevo León.