El Lago de Chapultepec tendrá cine en lanchas durante el festival Ambulante

El Festival Ambulante 2026 regresará a la Ciudad de México con una programación que incluye más de 110 documentales y una serie de actividades culturales en distintos espacios de la capital.

Entre las propuestas más llamativas de esta edición se encuentra el regreso de Ambulancha, una función especial que permitirá ver cine desde lanchas en el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec.

La actividad forma parte de las experiencias al aire libre del festival y contempla la proyección del documental 'La nube en el jardín', centrado en el músico mexicano Ed Maverick.

El acceso será gratuito, aunque los asistentes deberán cumplir con un proceso de registro y atender medidas específicas de seguridad para poder abordar las embarcaciones durante la función programada para el mes de marzo.

Ambulancha: cine documental desde lanchas en el Lago de Chapultepec Foto: Cuartoscuro

Ambulancha: cine documental desde lanchas en el Lago de Chapultepec

Ambulancha es una de las actividades especiales del Festival Ambulante que combina cine documental y espacios públicos. La dinámica consiste en proyectar una película en una pantalla instalada frente al Lago Mayor del Bosque de Chapultepec mientras el público observa la función desde lanchas.

Para la edición 2026, la función está programada para el viernes 13 de marzo a las 19:30 horas. Durante esa noche se presentará 'La nube en el jardín', un documental musical que registra un concierto del cantante mexicano Ed Maverick.

El material audiovisual documenta una presentación realizada en la Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. El proyecto cinematográfico muestra al músico interpretando parte de su repertorio frente a su público.

Ed Maverick se dio a conocer con el álbum 'Mix pa llorar en tu cuarto' (2018), con el que alcanzó reconocimiento entre audiencias jóvenes y consolidó una base de seguidores dentro de la escena independiente.

La proyección en el Lago de Chapultepec permitirá observar este concierto documental desde el agua, en una experiencia colectiva que forma parte de las actividades al aire libre del festival.

Además de la función en Chapultepec, el documental también tendrá otra exhibición dentro de la programación oficial. De acuerdo con el calendario del festival, 'La nube en el jardín' será proyectada el 6 de marzo a las 20:00 horas en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Ed Maverick Foto: Instagram @edmaverick

Cómo registrarse para Ambulancha y obtener boletos gratuitos

Aunque la actividad no tiene costo de entrada, el acceso a las lanchas requiere un proceso previo para obtener boletos.

Las personas interesadas deberán recoger sus entradas el mismo día de la función en el embarcadero Puerto Chico, ubicado dentro del Bosque de Chapultepec.

La entrega de boletos comenzará a las 17:30 horas, mientras que el abordaje de las lanchas iniciará a las 18:30 horas.

Debido a que el número de embarcaciones es limitado, el acceso dependerá del orden de llegada y de la disponibilidad de lugares.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llegar con suficiente anticipación para completar el proceso de registro y asegurar su participación en la actividad.

Cómo registrarse para Ambulancha y obtener boletos gratis Foto: Imagen generada con Gemini de Google

Alternativa para menores, adultos mayores y personas con movilidad reducida

La organización del festival también contempla un espacio alternativo para quienes no puedan abordar las lanchas.

Los menores que midan menos de 1.20 metros no podrán subir a las embarcaciones por motivos de seguridad. Asimismo, las condiciones del evento pueden dificultar el acceso para personas con movilidad reducida o adultos mayores.

Para estos casos se habilitará una zona con sillas instalada a un costado del lago, donde se transmitirá la proyección de manera simultánea.

Este espacio permitirá que el público pueda seguir la función sin necesidad de abordar las lanchas.

La zona estará destinada exclusivamente para personas con movilidad limitada, adultos mayores y menores, de acuerdo con la organización del evento.

Ed Maverick Foto: Instagram @edmaverick

Reglas de seguridad para abordar las lanchas durante la proyección

Debido a que la función se realizará en el agua, la organización estableció varias medidas de seguridad obligatorias para quienes participen en Ambulancha.

Todas las personas que aborden una lancha deberán utilizar chaleco salvavidas durante toda la actividad. El equipo será proporcionado por el personal encargado del embarcadero antes de iniciar el abordaje.

Asimismo, existen restricciones relacionadas con los objetos que pueden ingresar a las embarcaciones.

No estará permitido subir con mochilas de gran tamaño, ni con alimentos o bebidas en envases desechables.

También queda prohibido abordar las lanchas en estado de ebriedad o ingresar con bebidas alcohólicas.

Otra de las disposiciones indica que no se permitirá el acceso con mascotas.

Estas medidas buscan mantener condiciones seguras durante la proyección y facilitar la movilidad dentro de las embarcaciones.

Festival Ambulante 2026 en CDMX: fechas, sedes y programación

El Festival Ambulante es una plataforma dedicada a la exhibición y difusión del cine documental. Cada año presenta una programación itinerante en distintas ciudades de México.

La edición 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México del 5 al 14 de marzo, periodo en el que se proyectarán más de 110 documentales de diferentes países.

Las funciones se realizarán en diversos espacios culturales y académicos de la capital. Entre las sedes confirmadas se encuentran Cine Tonalá, las Islas de Ciudad Universitaria, el Museo Universitario del Chopo y el Centro Nacional de las Artes.

Además de las proyecciones cinematográficas, el festival incluirá talleres, conversatorios, conferencias y encuentros con realizadores, actividades que forman parte de la oferta educativa del encuentro.

Algunas funciones también se realizarán en complejos comerciales con boletos a precio especial. Parte de la programación estará disponible en salas de Cinépolis, donde se proyectarán determinados títulos incluidos en el festival.

Ambulante 2026 Foto: Instagram @ambulanteac

Secciones temáticas del Festival Ambulante 2026

La programación de Ambulante 2026 se organiza en nueve secciones temáticas que agrupan los documentales según sus enfoques narrativos y sociales.

Entre los temas presentes en esta edición se encuentran trabajos relacionados con derechos humanos, memoria histórica, defensa del territorio y conflictos sociales contemporáneos.

También habrá materiales dirigidos a infancias y juventudes, con documentales diseñados para públicos jóvenes.

Otra de las secciones estará dedicada a expresiones culturales urbanas, entre ellas la cultura sonidera, fenómeno musical con fuerte presencia en distintas zonas de la Ciudad de México.

La diversidad temática forma parte del objetivo del festival de presentar miradas documentales sobre realidades sociales, culturales y políticas en diferentes contextos.

Ambulante 2026 también llegará a otros estados de México

Además de su presencia en la Ciudad de México, Ambulante continuará con su modelo de gira itinerante, que permite llevar el festival a otras regiones del país.

Después de su paso por la capital, el festival visitará Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California.

En cada una de estas sedes se presentará una selección de los documentales incluidos en la programación, así como actividades paralelas como talleres, conversatorios y encuentros con cineastas.

Desde su creación, el proyecto ha buscado acercar el cine documental a distintos públicos mediante proyecciones en universidades, centros culturales y espacios públicos.

Las fechas y detalles específicos de la gira en cada estado se darán a conocer a través de los canales oficiales del festival.