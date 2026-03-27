¿Buscas plan romántico? Llega el picnic nocturno “Noche de Linternas” a Chapultepec

Te imaginas un picnic a la luz de la Luna, rodeado de linternas que iluminan la noche y crean un ambiente perfecto para una velada romántica o entre amigos. Esa experiencia será posible en el Picnic nocturno: Noche de Linternas.

Si estás en busca de planes diferentes en la ciudad, esta puede ser una gran opción para disfrutar de comida deliciosa y un ambiente mágico en compañía de amigos, pareja o familia. Aquí te contamos cuándo será y dónde se realizará este evento especial en el Bosque de Chapultepec.

Pic nic nocturno: noche de linternas

El picnic nocturno es una actividad que se realiza con frecuencia en el Bosque de Chapultepec y que invita a los asistentes a vivir una experiencia diferente: disfrutar de un picnic bajo el cielo nocturno y rodeados de naturaleza.

En esta ocasión, el evento tendrá un toque aún más especial gracias a la atmósfera iluminada por linternas, que crea un ambiente mágico junto al sonido del agua y la tranquilidad del lugar.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una playlist especial y algunas sorpresas preparadas por los organizadores, que harán de la velada un momento único.

Cabe destacar que la entrada al evento es libre, aunque las linternas disponibles durante la actividad tendrán un costo.

¿Qué llevar al picnic nocturno en Chapultepec?

Si es la primera vez que asistirás a un picnic nocturno en Chapultepec, estas son algunas recomendaciones de las autoridades sobre lo que puedes llevar para disfrutar la experiencia:

Se permite ingresar con alimentos.

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas.

También puedes comprar comida en establecimientos cercanos, como @aztlan.feriadechapultepec, @bistrochapultepec y con comerciantes autorizados en la zona.

Picnic nocturno en Bosque de Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Cuándo es el picnic nocturno de Chapultepec?

Si quieres vivir esta noche mágica al aire libre, el Picnic nocturno: Noche de Linternas se llevará a cabo el 4 de abril.

El horario será de 19:00 a 23:00 horas, tiempo suficiente para disfrutar de la noche, la comida y un ambiente relajado en compañía de tus personas favoritas.

Picnic nocturno en Bosque de Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Dónde es el picnic nocturno de Chapultepec?

El evento se realizará en la Fuente de Xochipilli, dentro del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

Si planeas llegar en transporte público, los organizadores recomiendan esta opción. La estación más cercana es Cablebús Línea 3, en la parada Panteón Dolores.

Picnic nocturno en Bosque de Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Cuartoscuro.com

Así que si buscas un plan diferente para la noche, este picnic nocturno en Chapultepec puede ser la oportunidad perfecta para disfrutar de una velada especial bajo las estrellas, rodeado de naturaleza y buena compañía.