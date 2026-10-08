Anne Carson: todos sus libros y la trayectoria de la ganadora del Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, un reconocimiento que pone bajo los reflectores una trayectoria marcada por la poesía, los clásicos griegos, la traducción y una particular forma de romper las fronteras entre los géneros literarios.

La Academia Sueca reconoció a Carson por su “obra audaz e inventiva”, que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

Su relación con la literatura comenzó desde la adolescencia y, con el paso de los años, se convirtió en una autora cuya obra transita entre la poesía, el ensayo, la narrativa y la traducción.

Conoce cuáles son sus libros más importantes y por qué su literatura resulta tan particular para entender a una de las escritoras más destacadas de las letras contemporáneas.

Anne Carson, autora de Autobiografía de Rojo, recibe el Nobel de Literatura 2026 por su innovadora trayectoria literaria. Foto: AFP.

¿Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026?

Anne Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto, Canadá. Es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Su formación académica estuvo ligada desde el comienzo a las lenguas y culturas de la Antigüedad, una influencia que permanece presente en prácticamente toda su obra.

De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, el acercamiento de Carson a la literatura ocurrió durante su adolescencia. A los 15 años encontró en una librería una edición bilingüe de los poemas de Safo, una experiencia que despertó su fascinación por el mundo clásico. Más adelante, una profesora de latín comenzó a enseñarle griego antiguo durante la hora del almuerzo.

Carson estudió Clásicas en la Universidad de Toronto. Después obtuvo una maestría y un doctorado, además de desarrollar una carrera académica que la llevó a impartir clases en universidades de Canadá y Estados Unidos. Su trabajo como especialista en literatura clásica siempre estuvo ligado a su producción literaria.

Esta formación explica la presencia constante de autores, mitos y textos de la Antigüedad en sus libros, aunque Carson no se limita a reproducir esas historias. Su obra propone nuevas lecturas de los clásicos y los relaciona con temas como el amor, el deseo, la pérdida, la identidad y la memoria.

Canadian poet Anne Carson performs her work "Antigonick" at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, on May 8, 2015. Photo: Pontus Lundahl / TT This text is auto translated TT News Agency/ Grosby Group

Así fue la trayectoria de Anne Carson que la llevó a ganar el Premio Nobel de Literatura

La trayectoria de Anne Carson comenzó a consolidarse con Eros the Bittersweet, publicado en 1986, una obra en la que analiza el concepto de Eros y el deseo a partir de la literatura clásica. Desde este primer trabajo quedó clara una de las características que acompañarían a la autora durante toda su carrera: la combinación de investigación, poesía y reflexión.

Más adelante publicó títulos como Short Talks, Plainwater y Autobiography of Red, hasta convertirse en una de las voces más singulares de la literatura contemporánea.

En 2001 llegó The Beauty of the Husband, una obra construida como un ensayo narrativo en 29 tangos. El libro explora el deterioro de una relación amorosa y recibió el T. S. Eliot Prize.

La traducción también ocupa un lugar fundamental en su carrera. Carson ha trabajado con autores clásicos como Safo y Eurípides. Entre sus traducciones destacan If Not, Winter: Fragments of Sappho, Electra y An Oresteia.

La Academia Sueca reconoció su obra completa por la manera en que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

Es importante aclarar que Anne Carson no ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 por un libro específico. El reconocimiento corresponde al conjunto de su trayectoria y a las características de una obra que ha explorado distintos géneros y formatos literarios.

Anne Carson, ganadora del Premio Manuel Acuña 2019, es autora de obras que combinan poesía, ensayo y literatura clásica. Reuters

Todos los libros de Anne Carson: de Eros dulce y amargo a Wrong Norma

La bibliografía de Anne Carson abarca poesía, ensayo, traducción, narrativa y otros formatos. Entre sus principales obras se encuentran:

Eros the Bittersweet (1986): ensayo sobre el deseo y el concepto de Eros en la tradición clásica.

Short Talks (1992): colección de textos breves que combina poesía, reflexión y observación.

Plainwater (1995): obra que reúne distintos registros y formas de escritura.

Autobiography of Red (1998): novela en verso inspirada en el mito de Gerión y Heracles.

Economy of the Unlost (1999): estudio relacionado con Simónides de Ceos y Paul Celan.

Men in the Off Hours (2000): conjunto de poemas, epitafios, ensayos y otros textos.

The Beauty of the Husband (2001): ensayo narrativo en 29 tangos sobre el amor y la ruptura.

If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002): traducción y estudio de los fragmentos conservados de Safo.

Decreation (2005): obra que combina poesía, ensayo y elementos relacionados con la ópera.

Nox (2010): proyecto experimental relacionado con el duelo y la muerte de su hermano.

Antigonick (2012): reinterpretación de Antígona .

Red Doc> (2013): continuación de la historia iniciada en Autobiography of Red .

Float (2016): proyecto compuesto por 22 pequeños libros que pueden leerse en distintos órdenes.

Norma Jeane Baker of Troy (2019): obra que conecta la figura de Marilyn Monroe con Helena de Troya.

Wrong Norma (2024): colección de piezas de prosa poética y otros textos.

Su producción más reciente, Wrong Norma, fue finalista de los National Book Awards de 2024. La National Book Foundation describe el volumen como una colección de 25 piezas de prosa poética, algunas de ellas publicadas previamente en revistas como The New Yorker y The Paris Review.

Obras de Anne Carson, poeta canadiense que ganó el Premio Manuel Acuña 2019 por su trayectoria literaria. AFP

5 libros de Anne Carson que debes conocer para entender su obra

Si es la primera vez que te acercas a la literatura de Anne Carson, existen cinco títulos que permiten conocer diferentes etapas de su carrera.

1. Eros dulce y amargo

Publicado originalmente como Eros the Bittersweet, este libro parte de la tradición griega para explorar el amor romántico y la naturaleza de la atracción. Carson plantea una reflexión sobre el deseo con recursos de prosa y verso.

2. Autobiografía de Rojo

Autobiography of Red es uno de sus títulos más conocidos. La autora toma el mito de Gerión y Heracles y lo transforma en una novela en verso ambientada en el mundo contemporáneo. El resultado combina mitología, amor, deseo e identidad.

3. La belleza del marido

Esta obra, publicada en 2001, está estructurada en 29 “tangos” y aborda el deterioro de una relación matrimonial. Su mezcla de poesía, reflexión y narración le valió el T. S. Eliot Prize.

4. Decreación

Publicado en 2005, Decreation continúa con la exploración de formatos de Carson. El libro combina poesía, ensayo y elementos relacionados con la ópera, además de incorporar reflexiones filosóficas.

5. Nox

Publicado en 2010, Nox es una de las obras más singulares de Carson. El libro está relacionado con el duelo por la muerte de su hermano y adopta un formato experimental que rompe con la presentación tradicional de una obra literaria.

Estos cinco libros permiten observar algunos de los temas que recorren su carrera: el deseo, el amor, los mitos clásicos, la pérdida, la memoria y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

Canadian author Anne Carson, based in the US, in Stockholm, Sweden, on May 6, 2015. Photo: Lars Pehrson / SvD / TT Code: 30152 This text is auto translated TT News Agency/ Grosby Group

¿Qué hace diferente la escritura de Anne Carson dentro de la literatura contemporánea?

La particularidad de Anne Carson está, en buena medida, en su capacidad para convertir la tradición clásica en material para hablar del presente.

La autora no se limita a traducir o reinterpretar textos antiguos. En sus manos, los personajes y conflictos de la literatura grecolatina adquieren nuevos significados. Un mito puede convertirse en una novela en verso; una tragedia puede transformarse en una traducción contemporánea, y una figura de la cultura popular puede dialogar con una heroína de la Antigüedad.

La Poetry Foundation destaca que Carson ha publicado poesía, ensayo, crítica en prosa, libretos y novelas en verso, además de sus traducciones de autores como Safo y Eurípides.

La Academia Sueca reconoció justamente esta capacidad. Su decisión destaca una obra que mantiene un diálogo lúdico con la tradición clásica y que, a partir de ella, crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

Anne Carson, escritora canadiense. Foto: www.nobelprize.org

Más que pertenecer exclusivamente a la poesía, al ensayo o a la traducción, Carson ha construido un territorio propio en el que todos estos géneros pueden convivir.

El reconocimiento del Nobel coloca su trayectoria ante una nueva generación de lectores, pero su obra ya cuenta con décadas de exploración literaria. Desde los textos de la Grecia antigua hasta personajes de la cultura popular, Anne Carson ha encontrado distintas formas de cuestionar la manera tradicional de contar una historia y de demostrar que un mismo relato puede adquirir nuevos significados con el paso del tiempo.