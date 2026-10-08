Anne Carson gana Nobel de Literatura 2026: quién es la escritora que reinventó la mitología griega

Anne Carson se ha convertido en uno de los nombres más buscados después de que se diera a conocer a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir una persona dedicada a la escritura.

Aunque para algunos lectores su nombre puede resultar poco conocido, la autora canadiense cuenta con una larga trayectoria y varios libros que han llamado la atención por su manera de contar historias, especialmente aquellas relacionadas con el amor, la pérdida y las emociones humanas.

Anne Carson, escritora canadiense. Foto: www.nobelprize.org

Algo que distingue a Anne Carson de otros escritores es que sus publicaciones no siempre siguen las reglas de una novela, un poema o un ensayo. En ocasiones mezcla estos estilos para crear historias diferentes, muchas de ellas inspiradas en personajes de la antigua Grecia.

Su trabajo también ha sido reconocido con importantes premios internacionales, además de que ha dedicado parte de su vida a la enseñanza y a la traducción de textos clásicos.

¿Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026?

Originaria de Toronto, Canadá, donde nació en 1950, Anne Carson es una escritora, poeta, ensayista, traductora y profesora universitaria que ha dedicado varias décadas de su vida a la literatura.

Anne Carson X: Nobel Prize

Desde hace años, una de sus principales fuentes de inspiración ha sido la cultura griega, pues estudió literatura clásica y ha utilizado esos conocimientos para desarrollar buena parte de sus publicaciones.

Sin embargo, sus libros no se limitan a contar historias antiguas. La autora suele recuperar personajes de la mitología y llevarlos a situaciones que cualquier persona puede reconocer, como enamorarse, enfrentar una separación o intentar comprender sus propios sentimientos.

Esta manera de trabajar le ha permitido encontrar un estilo propio, ya que no tiene problema en combinar poemas con narraciones, reflexiones personales e incluso elementos visuales.

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Además de escribir, Carson ha trabajado como profesora universitaria y traductora, actividades que le han permitido mantenerse cerca de los textos clásicos y encontrar nuevas formas de compartirlos con otras generaciones.

¿Por qué Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026?

Fue este jueves 8 de octubre de 2026 cuando la Academia Sueca anunció desde Estocolmo que Anne Carson había sido elegida como ganadora del Premio Nobel de Literatura.

La decisión reconoce su trayectoria y, principalmente, su manera de experimentar con diferentes géneros literarios, algo que ha caracterizado sus publicaciones desde hace varias décadas.

Al dar a conocer el reconocimiento, el jurado destacó que su obra es “audaz e inventiva”, debido a que consigue combinar elementos de la poesía, la narrativa, el ensayo y la traducción.

Otro aspecto que llamó la atención de la Academia fue su capacidad para recuperar historias de la antigüedad y darles un nuevo significado, haciendo que los personajes y sus experiencias puedan relacionarse con situaciones actuales.

¿Cuáles son los libros más famosos de Anne Carson?

Para quienes todavía no conocen su trabajo, Anne Carson tiene varias publicaciones que permiten descubrir su estilo y los temas que suele abordar.

Uno de sus primeros libros importantes fue Eros, dulce y amargo, publicado en 1986. En esta obra analiza el amor y el deseo a partir de textos de la antigua Grecia, pero también reflexiona sobre sentimientos que siguen presentes en las relaciones actuales.

Años después, en 1998, publicó Autobiografía de rojo, uno de sus títulos más conocidos. Se trata de una novela escrita en verso que recupera el mito de Gerión y Heracles para desarrollar una historia sobre la identidad, el amor y el desamor.

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En 2001 llegó La belleza del marido, una publicación que aborda la ruptura de un matrimonio, la traición y las dificultades que pueden aparecer en una relación. El libro es presentado como un “ensayo narrativo en 29 tangos” y fue reconocido con el premio T. S. Eliot.

Por otra parte, Nox, publicado en 2010, es considerado uno de sus trabajos más personales, ya que fue creado a partir de la muerte de su hermano. Para contar esta experiencia, la escritora reunió fotografías, cartas, fragmentos de textos y traducciones.

¿Qué otros premios ha ganado Anne Carson?

Mucho antes de recibir el Nobel de Literatura 2026, la escritora canadiense ya había obtenido diferentes reconocimientos por sus aportaciones al mundo de las letras.

Uno de ellos fue la beca MacArthur, que se entrega a personas que destacan por su creatividad y el trabajo que realizan en sus respectivas disciplinas.

Su trayectoria también incluye dos premios Griffin Poetry Prize, un reconocimiento dedicado a la poesía que ha distinguido a escritores de diferentes países.

Anne Carson Foto: AFP.

En 2019 ganó el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en Lengua Española 2019.

En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, uno de los galardones más importantes de España. En aquella ocasión, el jurado reconoció su manera de utilizar la literatura clásica para abordar temas relacionados con el presente.

Con el Premio Nobel de Literatura 2026, Anne Carson suma un nuevo reconocimiento a una carrera de varias décadas en la que ha demostrado que las historias pueden contarse de muchas maneras y que los textos escritos hace cientos de años todavía tienen mucho que decir sobre la vida actual.