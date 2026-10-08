La canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura 2026

La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra "atrevida", que aporta un toque de modernidad al misticismo en sus escritos sobre el amor, el deseo y la desesperación.

La Academia Sueca anunció este jueves la decisión y destacó el trabajo de Carson por su capacidad para explorar nuevas formas dentro de la literatura contemporánea. La institución es la encargada de seleccionar cada año al ganador del Nobel de Literatura, de acuerdo con la responsabilidad que le fue encomendada en el testamento de Alfred Nobel.

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Anne Carson ha compaginado la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades. Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

Nacida en Toronto en 1950 y formada como filóloga clásica, ha transformado la poesía contemporánea mediante una obra que hibrida la antigüedad griega con el ensayo y la vanguardia pop. Autora de artefactos literarios como Autobiografía de Rojo, la escritora canadiense mantiene una relación distante con la fama a pesar de haber obtenido reconocimientos internacionales como el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 y el Premio Nobel de Literatura 2026.

Uno de los aspectos más reconocidos de su obra es precisamente esa combinación de elementos clásicos con formas contemporáneas. Carson ha trabajado con autores de la tradición grecolatina y también ha desarrollado obras propias en las que poesía, prosa, ensayo y otros recursos literarios conviven.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra “Autobiography of Red”, publicada en 1998, una novela en verso que retoma la figura mitológica de Heracles y el personaje de Geryon para construir una historia situada en un contexto moderno.

Una trayectoria marcada por poesía, ensayo y clásicos

Carson también es autora de “Eros the Bittersweet”, publicada en 1986, obra con la que comenzó a consolidar una propuesta literaria vinculada con la literatura griega antigua. Posteriormente publicó títulos como “Glass, Irony, and God”, “Plainwater”, “Men in the Off Hours” y “The Beauty of the Husband”.

Su producción no se ha limitado a la poesía. La autora también ha realizado traducciones de escritores clásicos como Safo y Eurípides, además de trabajar con distintas formas literarias que incluyen ensayos, libretos, crítica en prosa y novelas en verso.

A lo largo de su carrera, Carson ha recibido distintos reconocimientos y becas, entre ellos apoyos de la Fundación Guggenheim y la Fundación MacArthur, además del Griffin Poetry Prize y el Premio T. S. Eliot.

El Nobel de Literatura 2026 coloca ahora a Carson entre los autores reconocidos por la Academia Sueca y convierte su nombre en uno de los principales referentes de la literatura contemporánea canadiense.

*mcam