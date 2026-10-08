La ocasión en que Anne Carson ganó el premio Manuel Acuña 2019

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026.

Sin embargo, años antes de recibir este reconocimiento internacional, su trayectoria ya había sido premiada en México, cuando obtuvo el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña 2019, otorgado por el Gobierno de Coahuila.

En diciembre de 2019, Carson fue anunciada como ganadora del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en Lengua Española, en la categoría de Trayectoria Poética, una modalidad que se incorporó por primera vez en aquella edición.

El reconocimiento, otorgado por el Gobierno de Coahuila, distinguió la carrera de la poeta y ensayista, cuya obra incluye traducciones, poemas y textos que recuperan personajes de la mitología griega para abordar temas contemporáneos.

Anne Carson fue reconocida en México con el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña 2019 por su trayectoria literaria. X: Nobel Prize

Por qué Anne Carson ganó el Premio Manuel Acuña 2019

La elección de Anne Carson respondió a una modificación en la estructura del certamen, que hasta entonces estaba enfocado en reconocer obras poéticas y que en 2019 incorporó una categoría dedicada a escritores con una carrera destacada.

Con esta decisión, las autoridades culturales de Coahuila buscaron ampliar el alcance del premio y reconocer no solo la creación de nuevos textos, sino también las aportaciones de autores al desarrollo de la poesía.

La edición de 2019 contempló dos modalidades.

Trayectoria Poética , destinada a escritores con una carrera consolidada y aportaciones reconocidas a la literatura.

Obra inédita , dirigida a autores que presentaran trabajos poéticos que todavía no hubieran sido publicados.

Carson obtuvo el reconocimiento en la primera categoría, después de que su candidatura fuera presentada por la Universidad de Salamanca y la editorial Vaso Roto.

En esa modalidad participaron 14 propuestas procedentes de distintos países, entre ellos México, Canadá, España, Italia, Cuba y El Salvador, lo que permitió considerar trayectorias literarias de diferentes regiones.

El jurado tomó en cuenta el trabajo de Carson con la tradición literaria occidental, así como su capacidad para incorporar referencias clásicas a una escritura que combina distintos géneros.

La edición también coincidió con el 170 aniversario del nacimiento de Manuel Acuña, poeta mexicano originario de Saltillo, cuyo nombre lleva el premio.

Anne Carson, ganadora del Premio Manuel Acuña 2019, es autora de obras que combinan poesía, ensayo y literatura clásica. Reuters

¿Cuándo recibió Anne Carson el Premio Manuel Acuña en México?

Pese a que Anne Carson ganó el Premio Manuel Acuña en 2019, la ceremonia presencial de entrega no pudo realizarse en la fecha prevista.

La escritora tenía programada una visita a México en mayo de 2020, pero la emergencia sanitaria por COVID-19 obligó a modificar las actividades culturales y posponer el encuentro.

Finalmente, el 27 de abril de 2023, la poeta canadiense recibió su medalla durante una ceremonia organizada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, ubicado en Saltillo, Coahuila.

El acto se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023, que reunió a escritores, editores y representantes del sector cultural.

Durante la ceremonia participaron autoridades estatales y representantes diplomáticos, entre ellos Graeme C. Clark, entonces embajador de Canadá en México, y Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila.

La entrega de la medalla estuvo a cargo de Fernando de las Fuentes Hernández, entonces secretario de Gobierno, quien acudió en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Además del reconocimiento, la escritora recibió un sarape elaborado por Rubén Tamayo, una pieza artesanal que formó parte de los obsequios preparados para su visita.

Carson también participó en actividades literarias y realizó una lectura de Norma Jeane Baker de Troya, obra en la que relaciona elementos de la tragedia griega con la figura de Marilyn Monroe.

La poeta canadiense Anne Carson recibió en 2023 el reconocimiento que le otorgó el Gobierno de Coahuila en 2019. Grosby Group

Quién es Anne Carson y qué libros ha publicado

Anne Carson es una poeta, ensayista, traductora y académica canadiense que ha desarrollado una carrera literaria vinculada con el estudio de las lenguas clásicas y la reinterpretación de obras antiguas.

Nació en Toronto, Canadá, en 1950, y estudió lenguas clásicas, una formación que ha influido en buena parte de sus publicaciones y en su interés por escritores de la antigua Grecia.

A diferencia de otros autores que trabajan principalmente con poesía tradicional, Carson utiliza estructuras que combinan versos, narraciones, ensayos y traducciones, por lo que sus libros no siempre pertenecen a un solo género literario.

Entre sus obras más conocidas se encuentran las siguientes.

Autobiografía de rojo , una novela en verso inspirada en el personaje mitológico Gerión.

La belleza del marido , una obra que aborda las relaciones de pareja y el matrimonio.

Decreación , publicación que reúne poesía, ensayo y otras formas de escritura.

Si no, el invierno , una traducción de los fragmentos conservados de la poeta griega Safo.

Norma Jeane Baker de Troya , una obra que vincula la historia de Helena de Troya con Marilyn Monroe.

Obras de Anne Carson, poeta canadiense que ganó el Premio Manuel Acuña 2019 por su trayectoria literaria. AFP

Además del Premio Manuel Acuña, la autora ha recibido otras distinciones internacionales por su trabajo literario, entre ellas el Premio de Poesía Griffin.

En 2020 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, otorgado en España, un año después de haber sido seleccionada como ganadora del certamen mexicano.

Carson también ha trabajado como profesora y traductora, actividades que mantiene vinculadas con sus investigaciones sobre literatura clásica y con la publicación de nuevas obras.