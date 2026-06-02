Y ahora, falla eléctrica deja a oscuras pasillos y transbordos en metro Tacubaya

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que algunas escaleras mecánicas y el alumbrado de estaciones de la Línea 7 del Metro tuvieron afectaciones eléctricas.

Cerca de las 21:30 horas, el organismo reportó que por la noche personal trabajaba para restablecer el funcionamiento de los equipos y alumbrado.

“Debido a una revisión en el sistema eléctrico, se registra afectación parcial en algunas escaleras eléctricas de la Línea 7, así como en el alumbrado. Personal del sistema trabaja para restablecer su funcionamiento a la brevedad. Esta situación no afecta la circulación de los trenes”, indicó el STC en su cuenta de X.

Usuarios del Metro publicaron en redes sociales imágenes de los pasillos de la estación Tacubaya en penumbras.

“¡A oscuras¡ Así uno de los tramos más utilizados del Metro. Este es el paso entre las líneas 7, 1 y 9 en Tacubaya. Completamente a oscuras, obligando a miles de usuarios a caminar en penumbras. A caídas y hechos delictivos se expone a los usuarios”, se publicó en la cuenta de X, @rireta28.