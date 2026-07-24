Fiscalía ofrece diálogo con vecinos por bloqueo en la colonia Del Valle, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que llamó a declarar a la dueña del inmueble ubicado en la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle Centro, tras el intento de despojo del que ha sido víctima, además de que mantiene abierta una investigación por el caso y ofreció instalar una mesa de diálogo con los vecinos que desde el miércoles mantienen bloqueada esa vialidad, a la altura de Avenida Coyoacán.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La dependencia precisó que la indagatoria fue iniciada desde el pasado 21 de julio, tras la denuncia presentada por la propietaria de la vivienda.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía de Investigación para recabar videograbaciones, revisar la documentación relacionada con el inmueble y determinar cómo ocurrieron los hechos y la posible participación de los involucrados.

Con más de 4,000 denuncias en la CDMX, especialistas alertan sobre la sofisticación del delito de despojo y la importancia de resguardar documentos oficiales. Excélsior

Además, la denunciante fue citada para ampliar su declaración, entregar documentos que acrediten la posesión y propiedad del inmueble, aportar videos y facilitar el acceso para los peritajes.

Las quejas de otros colonos

La Fiscalía también informó que personal de Atención Ciudadana acudió al plantón para escuchar a los colonos, quienes denunciaron al menos 50 casos de presunto despojo con un modus operandi similar en distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez, así como en Xochimilco e Iztacalco.

Sin embargo, la FGJCDMX señaló que, con la información disponible hasta el momento, no ha localizado otras denuncias por el delito de despojo relacionadas con esos casos, aunque aseguró que continuará recabando datos y, de ser procedente, iniciará nuevas investigaciones.

Como parte de la atención al conflicto, la Fiscalía propuso instalar mesas de trabajo para revisar de manera individual cada uno de los señalamientos hechos por los vecinos y aseguró que mantendrá abierta la atención directa a los manifestantes en espera de que acepten el diálogo.

El bloqueo permanece activo

Este viernes, el bloqueo permanece sobre Matías Romero y Avenida Coyoacán, donde los colonos instalaron un campamento para exigir acciones contra la mujer responsable de la invasión, a quien acusan de haber ingresado al inmueble y cambiar las cerraduras el pasado 21 de julio.

La mujer fue identificada por los colonos como Virginia Vázquez García, quien presuntamente aparece en el directorio público de personas mediadoras certificadas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Los vecinos sostienen que la presunta responsable fue detenida inicialmente, pero quedó en libertad al día siguiente, lo que motivó el cierre de la vialidad y la exigencia de una actuación más contundente por parte de las autoridades.