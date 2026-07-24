Investiga FGJ CDMX más 500 carpetas por fraude procesal vinculado a despojo de inmuebles

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) analiza al menos 500 carpetas de investigación por fraude procesal relacionado con despojos de inmuebles, delitos que en muchos casos se cometen mediante actos judiciales simulados y documentación apócrifa.

En entrevista con Excélsior Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Coordinador General de Investigación Estratégica de la dependencia, explicó que es necesario distinguir entre dos figuras que suelen confundirse. Por un lado, el fraude inmobiliario ocurre cuando se ofrecen inmuebles en venta o renta a precios artificialmente bajos como señuelo para obtener pagos iniciales, sin que el bien raíz sea en sí mismo el objeto directo del delito, sino el medio para engañar a la víctima.

También se logró el aseguramiento de diversos inmuebles relacionados con investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de varias alcaldías Foto: Especial

Por otro lado, está el despojo, que sí afecta directamente la posesión o propiedad del inmueble: la víctima —sea propietaria o poseedora legítima— es desalojada del lugar, frecuentemente con apoyo de documentación falsificada que simula un origen legal de la ocupación.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El funcionario detalló que, desde el año pasado, en el marco del plan de persecución penal de la fiscalía, se identificó un patrón relevante: la mayoría de estos despojos no ocurren de forma violenta o furtiva, sino a través de actos simulados dentro de procedimientos civiles o familiares. Con documentación apócrifa como base, los responsables logran obtener aparentes sentencias regulares, las cuales utilizan después para desalojar al propietario o poseedor legítimo.

Con más de 4,000 denuncias en la CDMX, especialistas alertan sobre la sofisticación del delito de despojo y la importancia de resguardar documentos oficiales. Excélsior

Esta dinámica, señaló, cruza dos delitos: el fraude procesal y el uso o falsificación de documentos.

Para atender el fenómeno, la FGJ cuenta con una fiscalía especializada en delitos ambientales y protección urbana, que incluye una agencia enfocada específicamente en despojos.

También se logró el aseguramiento de diversos inmuebles relacionados con investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de varias alcaldías Foto: Especial

Desde el año pasado opera además una mesa interinstitucional que revisa semanalmente los casos reportados en la ciudad, identifica inmuebles susceptibles de aseguramiento o devolución, y trabaja de manera coordinada con otra mesa del Gobierno capitalino enfocada en desalojos civiles, con el fin de evitar que estos se originen en simulaciones judiciales o fraudes procesales.

Iruegas Álvarez recordó también que en noviembre pasado se reformó el Código Penal capitalino para endurecer las sanciones en distintos supuestos de despojo e incorporar la figura de "despojo equiparado", lo que permite en ciertos casos la detención en flagrancia de los responsables.

Hombres fingieron ser albañiles para intentar despojar una casa en Iztacalco Especial

El maestro Leonel Rodríguez, del despacho Villarruel & Rodríguez, expuso un caso que su firma lleva actualmente en la alcaldía Coyoacán, que está en etapa de investigación, derivado de una doble venta del mismo inmueble presuntamente propiciada por un notario público.

De acuerdo con Rodríguez, sus representados fueron los primeros compradores del inmueble, pero por una situación de fuerza mayor no pudieron continuar con los trámites en su momento.

Según el abogado, el notario —al tanto de esa primera operación— procedió después a formalizar una segunda venta sin retomar contacto con los primeros compradores.

El despacho se encuentra a la espera de que la fiscalía logre el aseguramiento del inmueble como parte de las diligencias en curso. Rodríguez señaló que el Código Penal Federal, en sus artículos 237 y 238, contempla para este tipo de conductas penas de entre 6 y 11 años de prisión, con agravantes que pueden elevar la sanción hasta 11 años.