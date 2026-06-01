Caos por Línea 2 del Metro: Cierre por obras del Mundial asfixia la movilidad
El inicio de la jornada laboral de este lunes se convirtió en un escenario de confusión, empujones y prolongados retrasos para los usuarios de la Línea 2 del Metro
El cierre de un tramo de la Línea 2 del Metro siguió provocando caos para los usuarios.
En la estación Xola decenas de pasajeros buscaron una alternativa de transporte entre empujones y gritos.
Los policías y personal de movilidad destacados en el punto son insuficientes ante la alta demanda de transporte, se observó en un recorrido realizado cerca de las 10:00 horas de este lunes.
Los usuarios se arremolinan en los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que están reemplazando a los trenes de la Línea 2 del Metro en el tramo que va de Xola a Pino Suárez.
Las unidades de transporte concesionado también están brindando servicio, pero están descoordinados y provocan más caos.
Los usuarios deben hacer largas filas, la cuales en ocasiones no son respetadas y comienzan los reclamos e insultos, se observó.
“Ya se hizo el desorden, ya llevo esperando 20 minutos y tengo prisa para ir a trabajar”, dijo la señora María.
“Esta todo mal hecho, hay un relajo, no es la primera vez que me pasa (le diría a las autoridades) que se coordinen más, que todo está mal”, agregó la joven Montserrat.
“Está mal organizado, personas mayores con bastón y todo y no los atienden, deberían hacer una sola fila para mayores y mujeres y aparte hombres, pero está todo revuelto”, lamentó la señora Ángeles.
“Le falta coordinación y que hayan avisado antes”, dijo el señor Pedro.
Desde el viernes por la noche, la Línea 2 del Metro opera en dos circuitos provisionales de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola.
En el tramo que conforman las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad se ofrece servicio con autobuses debido a obras de rehabilitación de cara al Mundial.
El servicio se restablecerá hasta el jueves.
La Línea 2 del Metro normalmente moviliza cerca de 900 mil usuarios en día hábil.