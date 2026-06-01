Caos por Línea 2 del Metro: Cierre por obras del Mundial asfixia la movilidad

El cierre de un tramo de la Línea 2 del Metro siguió provocando caos para los usuarios.

En la estación Xola decenas de pasajeros buscaron una alternativa de transporte entre empujones y gritos.

Los policías y personal de movilidad destacados en el punto son insuficientes ante la alta demanda de transporte, se observó en un recorrido realizado cerca de las 10:00 horas de este lunes.

La estación Xola registró aglomeraciones críticas debido al cierre del tramo que conecta con Pino Suárez. Jonás López

Los usuarios se arremolinan en los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que están reemplazando a los trenes de la Línea 2 del Metro en el tramo que va de Xola a Pino Suárez.

Las unidades de transporte concesionado también están brindando servicio, pero están descoordinados y provocan más caos.

Los usuarios deben hacer largas filas, la cuales en ocasiones no son respetadas y comienzan los reclamos e insultos, se observó.

“Ya se hizo el desorden, ya llevo esperando 20 minutos y tengo prisa para ir a trabajar”, dijo la señora María.

Pese al despliegue de unidades de la RTP y de transporte concesionado, el operativo resultó insuficiente para absorber la demanda. Jonás López

“Esta todo mal hecho, hay un relajo, no es la primera vez que me pasa (le diría a las autoridades) que se coordinen más, que todo está mal”, agregó la joven Montserrat.

“Está mal organizado, personas mayores con bastón y todo y no los atienden, deberían hacer una sola fila para mayores y mujeres y aparte hombres, pero está todo revuelto”, lamentó la señora Ángeles.

“Le falta coordinación y que hayan avisado antes”, dijo el señor Pedro.

Desde el viernes por la noche, la Línea 2 del Metro opera en dos circuitos provisionales de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola.

En el tramo que conforman las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad se ofrece servicio con autobuses debido a obras de rehabilitación de cara al Mundial.

El servicio se restablecerá hasta el jueves.

La Línea 2 del Metro normalmente moviliza cerca de 900 mil usuarios en día hábil.