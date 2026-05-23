Fotos: Aún con obras, Metro Hidalgo estrena iluminación con candelabros

La estación Hidalgo, de la Línea 2 del Metro, estrenó una nueva iluminación y decoración con lámparas tipo candelabros. Los nuevos se colocan en las paredes recién rehabilitadas de los andenes.

Actualmente, por lo meno se han instalado 13 candelabros, algunos ya están encendidos, como se pudo observar en un recorrido.

Las nuevas lámparas forman parte de las obras de rehabilitación de estaciones de la Línea 2 del Metro, con motivo del Mundial.

Se solicitaron datos al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro sobre los nuevos candelabros, pero el organismo indicó que se informaría “en su momento”.

Trabajadores consultados en el sitio indicaron que los candelabros son primordialmente decoración, pero también se trata de una iluminación complementaria a lámparas habituales que existen en los andenes del Metro.

En los usuarios existe una división de opiniones acerca de la instalación del candelabros.

Mientras algunos opinan que sí les gustan y que ofrecen un toque de elegancia al Metro, otros consideran que no son elementos adecuados para el Metro capitalino, además que se debió invertir en elementos más útiles para el transporte.

“Se ven muy bonitos la verdad, como que cambió totalmente, se ven como que más de antes y le da mucha elegancia al Metro”, dijo Yadira de la Cruz, una usuaria.

“Siento que caen en lo burlesco, me da risa, deberían invertir en otras cosas, parece broma, son bonitos, pero es que es el Metro, no eran necesario, a menos que así fuera toda la red, pero evidentemente no es así. Esto lo están haciendo por el Mundial, así no está el Metro, siento que más es por querer vender una imagen”, dijo Javier García, otro usuario.

La colocación de los candelabros ha llamado mucho la atención entre los usuarios, al grado de que algunos han aprovechado para tomarse la foto del recuerdo.

En redes sociales ya circulan muchos memes sobre los candelabros de la estación Hidalgo.

Durante el recorrido, se observó que la estación todavía está en obras, hay reducciones y delimitaciones de los espacios.