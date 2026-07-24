¡Viernes de caos! Aquí las marchas y manifestaciones en CDMX

Este viernes 24 de julio en la Ciudad de México se espera al menos una marcha y seis manifestaciones, así como varios eventos masivos que podrían interrumpir tus traslados. Te damos opciones viales.

MARCHA

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

Integrantes de la CFE intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados ante discusión de la reforma a las pensiones. Cuartoscuro

A las 10:00 de la mañana, integrantes de esta organización partirán de la estación Xola de la Línea 2 del Metro rumbo a las oficinas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ubicadas en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Los manifestantes exigirán el pago retroactivo correspondiente a la integración de diversas prestaciones laborales, así como el cumplimiento del cinco por ciento destinado al rubro de vivienda. No se descarta que durante el recorrido se registren afectaciones a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y calles cercanas conforme avance el contingente.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 5 Sur, Viaducto Miguel Alemán, Avenida Universidad y Eje 4 Sur Xola.

MANIFESTACIONES

Colectivo "LLECA Escuchando la Calle"

Desde las 10:00 horas, integrantes del colectivo acudirán a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Tlaxcoaque, donde ofrecerán una conferencia de prensa y posteriormente sostendrán reuniones con autoridades federales y de derechos humanos. Exigen la aprobación de una Ley Integral Trans, con la que buscan garantizar el acceso efectivo a derechos como salud, vivienda, educación, empleo digno, jubilación, trabajo sexual regulado y medidas de reparación para personas trans. Se prevé la participación de diversos colectivos sociales, por lo que no se descartan afectaciones a la circulación en la zona.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y Circunvalación.

Plataforma 4:20

Alrededor del mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 volverán a reunirse en el Monumento a la Madre para realizar una jornada de información y recolección de firmas en favor de los derechos de las personas consumidoras de cannabis. Además de promover la regulación de su uso, llevarán a cabo talleres sobre reducción de riesgos, orientación jurídica y pláticas relacionadas con derechos humanos y legislación en la materia.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Familiares y amigos de víctima de hechos de tránsito

A las 14:00 horas familiares, amigos y personas cercanas a una víctima de un accidente automovilístico acudirán a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en la colonia San Rafael. Los asistentes respaldarán la audiencia correspondiente y exigirán que se haga justicia por las lesiones ocasionadas en un percance ocurrido sobre Avenida Revolución. Se prevé una concentración pacífica en las inmediaciones del inmueble.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Ribera de San Cosme y Avenida Sullivan.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas para recolectar firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez. La actividad forma parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador", mediante la cual buscan sumar apoyo para solicitar cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Colectiva "Mercaditas Autónomas Momoxcas"

Durante toda la jornada permanecerá instalada una Mercadita Feminista en la Plaza San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta. La actividad tiene como propósito promover el emprendimiento de mujeres de la comunidad, impulsar su autonomía económica y visibilizar las desigualdades que aún enfrentan. Los organizadores no descartan que otras colectivas feministas se sumen a las actividades.

Alternativas viales: Avenida México, Nuevo León, José López Portillo y Avenida Hidalgo Norte.

Eco del Caos

A las 15:00 horas, integrantes del colectivo Eco del Caos realizarán una protesta artística en el restaurante-bar La Reforma de Bucareli, en el Centro Histórico. Los manifestantes denunciarán el presunto desalojo ilegal del establecimiento, pese a que aseguran existe un proceso judicial relacionado con el arrendamiento del inmueble. También participarán organizaciones en defensa del derecho a la vivienda y contra la gentrificación, por lo que podrían registrarse afectaciones en la circulación.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Balderas y Eje Central.

EVENTOS MASIVOS

Disney On Ice. Funciones a las 16:00 y 19:30 horas en el Auditorio Nacional. Alternativas viales: Periférico, Paseo de la Reforma y Ejército Nacional.

Cuca y Santa Sabina. Concierto a las 20:30 horas en el Teatro Metropólitan. Alternativas viales: Balderas, Eje Central y Avenida Juárez.

El Rey León. Función a las 20:30 horas en el Teatro Telcel. Alternativas viales: Río San Joaquín, Marina Nacional y Ejército Nacional.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México". Continúan las grabaciones desde las 05:00 horas en el Centro Histórico. Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga y Eje Central.

Vacaciones de Verano 2026. Actividades recreativas y culturales durante todo el día en las 16 alcaldías. Alternativas viales: Dependen de cada sede; se recomienda usar Periférico y Circuito Interior.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge". Exposición cultural abierta desde las 10:00 horas en el Monumento a la Madre. Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

XLIII Congreso Nacional de Pediatría. Continúa desde las 08:00 horas en el WTC. Alternativas viales: Insurgentes Sur, Xola y Viaducto.

Copa Noiauto. Evento automovilístico privado desde las 08:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco y Eje 3 Oriente.

Lucha Libre Profesional. Función a las 19:30 horas en la Arena México. Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Doctor Río de la Loza.

Diablos Rojos vs Águila de Veracruz. Juego de temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú. Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco y Eje 3 Oriente.

Fiesta Patronal de Luces y Música de Santiago Zapotitlán. Continúan las celebraciones durante todo el día en Tláhuac. Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba y Canal de Chalco.

Diablos Rojos vs Panteras de Aguascalientes. Partido de la LNBP a las 20:00 horas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco y Eje 6 Sur.

Atlante vs América. Partido correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX a las 21:00 horas en el Estadio Banorte. Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Periférico y Avenida del Imán.

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026. Continúan las festividades en Magdalena Petlacalco, Tlalpan. Alternativas viales: Carretera Federal a Cuernavaca y Viaducto Tlalpan.

Festividades del Señor de la Misericordia. Actividades religiosas durante distintos horarios en la Rectoría de Santa Úrsula, Coyoacán. Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, División del Norte y Periférico.