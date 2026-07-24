Hallan cuerpo envuelto en la colonia Morelos; detiene a presunto responsable

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detuvieron a un hombre de 26 años, señalado como probable responsable de abandonar el cuerpo de una persona sin vida en un basurero de la colonia Morelos, luego de que las autoridades lo ubicaran mediante un cerco virtual apoyado en cámaras de videovigilancia.

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Los hechos comenzaron cuando, a través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron alertados sobre el hallazgo de una persona sin vida en un basurero ubicado en la esquina de las calles Jesús Carranza y Libertad. Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron el reporte: se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, semi-envuelto en una bolsa de color azul. Ante ello, dieron parte a las autoridades ministeriales para que realizaran los peritajes correspondientes.

Detenido Especial

Paralelamente, personal de la SSC revisó el material de las cámaras de videovigilancia de la zona y logró identificar a un sujeto que, momentos antes del hallazgo, había llegado al sitio, arrojado la bolsa y abandonado el lugar. Con esta información, los uniformados implementaron un cerco virtual que permitió ubicar al presunto responsable sobre el Eje 1 Norte, donde fue interceptado.

Los oficiales realizaron una revisión preventiva al hombre identificado como Javier "N", en la que le hallaron 20 dosis de aparente marihuana. Por este motivo, fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la relación del detenido con el cuerpo hallado en el basurero.