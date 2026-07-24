Ebrio provoca choque y lesiona a mujer policía en el centro de CDMX

Las primeras horas de este viernes una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resultó lesionada luego de que un automovilista que conducía en estado de ebriedad impactó su vehículo contra una patrulla estacionada, en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió en el cruce del Eje 1 Norte y la calle Florida, donde la oficial permanecía a bordo de la unidad como parte de un servicio preventivo.

De acuerdo con el reporte de la SSC, un automóvil particular gris se estrelló contra la parte trasera de la patrulla.

Tras el percance, otros equipos de la corporación acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a la uniformada, de 30 años, quien fue diagnosticada con lumbalgia postraumática y múltiples contusiones, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

El conductor del vehículo particular, quien no pudo proporcionar sus datos debido a su estado de intoxicación, sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y una lesión en la muñeca derecha.

Bajo custodia policial fue llevado a un hospital para su valoración médica.

En tanto, la acompañante del automovilista, una mujer de 37 años quien también presentaba aparente estado etílico, sufrió una herida contusa en la nariz y fue atendida en el lugar, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron el retiro de las unidades involucradas con apoyo de una grúa y efectuaron la limpieza de la vialidad.

Los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades correspondientes.

La SSC informó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para revisar la actuación del personal involucrado y dio seguimiento a los trámites con la aseguradora.