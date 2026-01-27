Partido Verde pondrá 'vigilantes' a alcaldes de Morena en CDMX 

El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, expresó en conferencia que su bancada tiene una buena comunicación con la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero no sucede lo mismo con todos los alcaldes de Morena, por lo cual van a enviar a las alcaldías a los ‘guardianes verdes’, militantes o simpatizantes del PVEM, para estar al pendiente de lo que sucede en las alcaldías.

“La gente votó por el partido verde en esta alianza con Morena, esas personas que votaron y creyeron en nosotros, creyeron que iban a cambiar algunas cosas en el trabajo de la autoridad, pero si no lo hacen ¿qué hacemos? Somos corresponsables porque creyeron en nosotros” dijo en conferencia tras la plenaria de la bancada del PVEM.

“Tenemos que hacer algo, estamos en el limbo, no somos ni aliados ni oposición, entonces creo que una solución responsable fue la creación de estos guardianes verdes, que van a estar en todas las alcaldías y vamos a acompañar a la gente para que diga ‘el Partido Verde me está acompañando’ y garantizar que quien está en la autoridad, cumpla con su obligación” dijo Sesma.

Partido Verde analiza reforma electoral

Sobre la reforma electoral que se plantea a nivel federal, el diputado expuso que, aunque hay buena relación con Morena, “no damos cheque en blanco, en cuanto a las alianzas estamos en la construcción siempre y cuando haya beneficio para el ciudadano, pero no podemos visualizar alianzas per se, eso no sucede”.

Foto: Especial

Las declaraciones que Sesma dio en conferencia de prensa, contrastan con lo que dijo minutos antes la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, quien estuvo en la plenaria del PVEM y allí agradeció “a todo el Partido Verde en su conjunto por el acompañamiento, por el trabajo, hay que agarrar fuerzas, porque lo que viene va a estar mejor y lo vamos a hacer mejor, juntas y juntos”.

Durante la conferencia el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Talayero, dio a conocer que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, presentarán 57 iniciativas, entre las que destaca iniciativa de Ley de Albergues y Refugios y espacios dignos para seres vivos no humanos, así como una iniciativa para prohibir la compra o venta de animales de compañía a través de redes sociales o plataformas digitales.

*DRR*