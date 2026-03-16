Brugada presenta la estrategia universal de detección oportuna de cáncer de mama "Chichihualli"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama “Chichihualli” mediante la cual este año se llevarán a cabo 500 mil mastografías y el próximo año un millón.

La detección temprana salva vidas y nuestra misión es derrotar al cáncer de mama”, dijo Brugada en conferencia y recordó que cada año mueren 600 mujeres a causa de esta enfermedad en la ciudad, por lo cual la detección temprana es fundamental.

Expresó que la palabra “Chichihualli” es náhuatl y el objetivo de nombrar así la campaña es “reivindicar esta palabra que tiene un origen náhuatl, y representa una relación profunda, entre el cuerpo de la mujer, la vida y el cuidado”.

La jefa de Gobierno dio a conocer que se invirtieron 400 millones de pesos para la adquisición de más mastógrafos móviles.

El objetivo es combatir el cáncer de mama en la Ciudad de México. Este cáncer es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos en nuestro país y en la ciudad (...), queremos transformar, queremos hacer una ciudad que produzca salud y que salve vidas de las mujeres", dijo Brugada en conferencia de prensa.

Y recordó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en la población femenina, cuya tasa de mortalidad en el país es de 18.7 por cada 100 mil habitantes, y 21 decesos en la capital del país.

La mandataria explicó explicó que mediante las mastografías el cáncer de mama se puede detectar a tiempo y al hacerlo de manera temprana las posibilidades de tratamiento exitoso aumentan enormemente y recordó que en países donde se realizan estudios de tamizaje universal se disminuye en 35 por ciento el índice de mortalidad por este padecimiento.

RLO