Vecinos intentan linchar a "El Flemas" en Cuajimalpa; es acusado de abusar de su hija

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una intensa movilización en la zona poniente de la Ciudad de México luego de que vecinos intentaran hacer justicia por propia mano contra un hombre identificado como Martín “N”, alias “El Flemas”. El señalado fue acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja sentimental, lo que desató la indignación de la comunidad.

El hecho ocurrió en la colonia Loma del Padre, dentro de la alcaldía Cuajimalpa. De acuerdo con los reportes oficiales, la madre de la víctima fue quien denunció directamente a su pareja, señalándolo como responsable de la agresión contra la menor. La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes, generando un ambiente de tensión y reclamo de justicia.

En cuestión de minutos, decenas de personas se congregaron en la zona, impidiendo que el acusado pudiera escapar. La situación se tornó crítica y el riesgo de un desenlace fatal obligó a la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Operativo de contención

Elementos de la Policía Auxiliar y equipos sectoriales acudieron al lugar para controlar la multitud. Los uniformados establecieron un perímetro de seguridad y entablaron diálogo con los vecinos, buscando evitar que la violencia escalara y garantizar que el imputado fuera entregado a las autoridades competentes. La estrategia de contención logró frenar el intento de linchamiento.

Durante el operativo, la madre de la menor y la niña fueron resguardadas por la policía y trasladadas bajo protección hacia las instalaciones del Ministerio Público. Ahí se formalizó la denuncia y se les brindó atención médica y psicológica especializada, con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar.

Investigación en curso

El Código Penal de la Ciudad de México establece que el delito de violación es considerado grave y puede ser sancionado con penas que van de seis a diecisiete años de prisión. Sin embargo, cuando la víctima es menor de edad y el agresor pertenece al núcleo familiar, las condenas pueden alcanzar hasta 30 años de cárcel.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales (FIDS) asumió el caso y será la encargada de determinar la situación jurídica del acusado. Actualmente, “El Flemas” permanece bajo estricta vigilancia institucional mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. La fiscalía deberá reunir pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y definir la responsabilidad penal.